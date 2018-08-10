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Başkan Erdoğan'dan iki ile havaalanı müjdesi

Başkan Erdoğan Bayburt ve Gümüşhane'ye havaalanı inşa edeceklerini açıkladı.

Haber Merkezi | 10.08.2018 - 15:54..
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Başkan Erdoğan'dan iki ile havaalanı müjdesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayburt Valiliği'ni ziyaret etti. Başkan Erdoğan, Vali Ali Hamza Pehlivan tarafından karşılandı.

KALABALIĞI SELAMLADI

Ziyaret, basına kapalı gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Valilik çıkışında kendisini bekleyen kalabalığı selamladı. Erdoğan, daha sonra "Bayburt Buluşması"nda vatandaşlara hitap etmek üzere Cumhuriyet Caddesi'ndeki alana geçti.

Başkan Erdoğan'dan iki ile havaalanı müjdesi

PROJELER HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Burada gündemi meşgul eden birçok konuya da değinen Başkan Erdoğan, hayata geçirecekleri projeler hakkında da bilgi verdi.

Başkan Erdoğan'dan iki ile havaalanı müjdesi

BAYBURT VE GÜMÜŞHANE'YE HAVAALANI MÜJDESİ

Başkan Erdoğan, Bayburt ve Gümüşhane'ye havaalanı müjdesini vermeyi de ihmal etmedi. Erdoğan, "Bayburt ve Gümüşhane'ye hizmet verecek yıllık 2,5 milyon kapasiteli bir havaalanı yapımına başladık. Bundan sonra Gümüşhane- Bayburt kendi havalimanına inecek. Havalimanımızı inşallah 2020 yılında hizmete açıyoruz. 2018 bitti, iki yılımız var." diye konuştu.

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