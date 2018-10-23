Geçtiğimiz günlerde, 2013 yılında kaldırılan 'Öğrenci Andı' ile ilgili Danıştay'dan iptal kararı gelmişti.

Tartışmalara yol açan karara MHP ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'den destek gelmişti.

Konuyla ilgili olarak partisinin grup toplantısında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan şunları söyledi:

"ANDIMIZ'IN YAZARI TÜRKÇE EZAN ZULMÜNÜN MİMARI"

"Andımız konusunda Danıştay yetki aşımı yaparak düzenlemeyi iptal etti. Bir takım eski hastalıkların hala bünyemizde yaşadığını gösteriyor. Andın ilk halini Türk Ocakları'nı kapatmasıyla bilinen doktor Reşit Galip yazmıştır. Bu kişi aynı zamanda Türkçe ezan zulmünün de mimarıdır. Andı yazan bu. bu milletin en büyük andı İstiklal Marşı'mızdır. İstiklal Marşı dışında bir ant tanımıyoruz, tanımayacağız. Türküm ben ama şunu söyleyeyim ben Türkçü değilim. O başka bir şey o başka bir şey. Irkçılık bizim dinimizde yasaklanmıştır."

Başkan Erdoğan'dan Andımız açıklaması ViDEO

