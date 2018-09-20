Başkan Erdoğan'dan Kerbela paylaşımı

Bugün Hicri takvime göre Muharrem ayının 10. günü bu nedenle Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından mesaj yayınladı.

Erdoğan şunları yazdı: "10 Muharrem 61 tarihinde vuku bulan Kerbela hadisesi ve orada yaşanan katliam, üzerinden geçen 1379 yıla rağmen yüreklerimizi yakmayı sürdürüyor. Peygamber Efendimizin (S.A.V.) torunu Hazreti Hüseyin'in (R.A.) de şehid edildiği Kerbela olayı, Müslümanlara tefrika ve husumet değil, muhabbet ve birliğin lazım olduğu gerçeğini her yıl bizlere bir kez daha hatırlatıyor. Cenab-ı Allah'tan gönüllerimizi Kerbela çölü olmaktan korumasını, İslam alemini birliğe, beraberliğe, uhuvvete ve kardeşliğe sevk etmesini niyaz ediyorum. Hazreti Hüseyin (R.A.) ile Ehl-i Beyt'in tüm mensuplarını rahmetle yad ediyor, tutulan Muharrem oruçlarının ve ifa edilen ibadetlerin Hakk katında kabul olmasını diliyorum."