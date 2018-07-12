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Başkan Erdoğan'dan Kolinda Kitaroviç'e maç tebriği

Başkan Erdoğan NATO zirvesinde, Dünya Kupası'nda finale çıkan Hırvatistan'ın Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitaroviç'i tebrik etti.

Haber Merkezi | 12.07.2018 - 14:16..
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Başkan Erdoğan'dan Kolinda Kitaroviç'e maç tebriği

Dün Brüksel'de gerçekleştirilen NATO zirvesinde üye ülkelerin liderleri bir araya geldi.

AKILLARDA YARI FİNAL VARDI

Zirve sırasında Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitaroviç ve İngiltere Başbakanı Theresa May'in aklında Rusya'da oynanan Hırvatistan-İngiltere yarı finali vardı.

ÇAVUŞOĞLU TELEFONDAN İZLETTİ

Uzatmalar giden maçta finale çıkan taraf Hırvatistan oldu. Maçın son bölümlerinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu cep telefonunda maçı bir üsre liderlere izletti.

Liderler İngiltere-Hırvatistan maçını takip etti VİDEO


Başkan Erdoğan'dan Kolinda Kitaroviç'e maç tebriği

Başkan Erdoğan'dan Kolinda Kitaroviç'e maç tebriği

KOLİNDA'YI TEBRİK ETTİ

İngiltere Başbakanı May sonucu üzülürken, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Grabar-Kitaroviç sevinen taraf oldu. Bu sırada Kolinda Grabar-Kitaroviç ile Başkan Erdoğan arasında kısa süreli bir diyalog yaşandı. Erdoğan, Grabar-Kitaroviç'i tebrik etti.

Başkan Erdoğan'dan Kolinda Kitaroviç'e maç tebriği


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