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Başkan Erdoğan'dan öğrencilere el öpme tavsiyesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabataş Lisesi'ndeki törenin ardından sınıfları gezerken bir öğretmenin elini öpmek istemesine karşılık öğürencilere "Annenizin, babanızın, öğretmeninizin elini öpün" dedi.

Haber Merkezi | 18.09.2018 - 18:45..
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Başkan Erdoğan'dan öğrencilere el öpme tavsiyesi

Recep Tayyip Erdoğan, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı nedeniyle Kabataş Lisesi'ndeki törene katıldı. Erdoğan, törenin ardından okulda sınıfları dolaşarak öğrencilerle sohbet etti.

"ANNE, BABA ÖĞRETMEN HARİÇ EL ÖPMEYİN"

Erdoğan girdiği bir sınıfta öğretmenin elini öpmek istemesi üzerine öğrencilere doğru yönelerek, "Çocuklar, annenizin, babanızın ve öğretmenlerinizin elini öpün, başka kimsenin elini öpmeyin. Tamam, anlaştık." şeklinde seslendi. Erdoğan ardından öğrenci ve öğretmenlerle sınıfta hatıra fotoğrafı çektirdi.

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