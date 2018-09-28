Almanya'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Angela Merkel basın toplantısı düzenledi. Toplantıda gazeteciler Merkel'e üst üste Can Dündar'ın iadesi ile ilgili soru yönelttiler.

Angela Merkel bir gazetecinin Dündar'ın toplantıya katılmaması ile ilgili sorusuna "Kendi isteğiyle gelmedi" yanıtını verirken, Erdoğan'la konuyla ilgili fikir ayrılıkları yaşadığını belirtti.

Başkan Erdoğan'ın Dündar yanıtı: Ajandır, suçludur VİDEO

"DÜNDAR BİR AJANDIR"

Merkel'den sonra söz alan Başkan Erdoğan ise, "Dündar bir ajandır" diyerek devlet sırlarını ifşa ettiğini, 5 yıl 10 ay hapis cezası aldığını daha sonra Almanya'ya kaçtığını belirtti.

Erdoğan, "Hiçbir devlette sırlar ifşa edilemez, suçtur." dedi ve "Öyle bir durum benim başıma gelse ben verirdim." diye konuştu.

"BÖYLE BİR SUÇLUNUN İADESİNİ İSTEMEK EN DOĞAL HAKKIMIZDIR"

Can Dündar'ın bir ajan olduğunu, devletin sırlarını ifşa etme durumunda olan bir kişi olduğunu ve bunu 5 yıl 10 aya mahkum edildiğini biliyorsunuz. Buna mahkum olan biri aradaki bir boşluğu fırsat bilip kaçarak Almanya'ya gelmiştir. Ajandır, devletin sırlarını ifşa etmiştir. Hiçbir devlette sırlar ifşa edilemez, suçtur. Bizim böyle bir suçlunun iadesini istemek en doğal hakkımızdır. Aynı durum Almanya için de gerçerli olabilirdi. Böyle bir durum benim başıma gelse ben verirdim."