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Başkan Erdoğan'ın Türkiye ekonomisine güveni tam

Enflasyon rakamlarının yüzde 17,90'a çıkmasını değerlendiren Erdoğan, "Sıkıntımız söz konusu değil, bunları aşacağız" dedi.

Haber Merkezi | 05.09.2018 - 08:57..
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Başkan Erdoğan'ın Türkiye ekonomisine güveni tam

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'daki temaslarının ardından yurda dönüşte gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Teröle mücadeleden siyasete kadar birçok konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Erdoğan'a enflasyondaki yükseliş de soruldu.

"ENFLASYON TEK HANEYE GELİR"

Erdoğan, konuyla ilgili şunları söyledi: "Enflasyon tekrar tek haneye gelir. Turizmdeki adımları görüyorsunuz, 40 milyona doğru giden bir atağımız var.

"YATIRIMCI ÇEKİNMİYOR"

Yatırımlar konusunda dışarıdan girişimci Türkiye’ye girmekten çekinmiyor.

"BUNLARI AŞACAĞIZ, BAŞARACAĞIZ"

İhracatta iyi bir konumdayız. Sıkıntımız söz konusu değil. Bunları aşacağız. Başaracağız."

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