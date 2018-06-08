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Başkan Mevlüt Uysal'dan sanatçılara çağrı

İBB Başkanı Mevlüt Uysal büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmış İstanbul'a özgün bir ruh kazandırmak için birlikte çalışma çağrısında bulundu.

Haber Merkezi | 08.06.2018 - 16:28..
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul Kültür İftarı düzenlendi. Kültür ve sanat camiasını biraraya getiren iftar programı Muhsin Ertuğrul Sahnesi önünde gerçekleştirildi. İBB Kültür Daire Başkanlığı'nın organize ettiği programa İskender Pala, Hasan Kaçan, Orhan Gencebay, Halil Necipoğlu, Necati Şaşmaz, Yavuz Bingöl, Hakan Peker, Umut Akyürek, Yeşim Salkım, Ahmet Selçuk İlkan başta olmak üzere yaklaşık bin davetli katıldı. Dünya Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma birincisi Abdurrahman Sadien'in tilavetiyle başlayan programda İBB Kent Orkestrası Tasavvuf Müziği Topluluğu sahne aldı.

Başkan Mevlüt Uysal'dan sanatçılara çağrı

İSTANBUL'A HİZMET ETME SORUMLULUĞUMUZ VAR

İftar programında konuşan İBB Başkanı Mevlüt Uysal sanatçılarla birlikte çalışmanın önemine vurgu yaptı. İstanbul'un geleceği için beraber hareket etme sorumluluğu taşıdıklarını belirten Uysal, "Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz iftarımıza hepiniz hoş geldiniz. İstanbul, eşi benzeri olmayan, 3 ayrı medeniyete bin 500 sene başkentlik yapmış bir şehir. Geçmişte bu nadide şehrin, içinde yaşayanlarından kaynaklı olarak güzelliklerinin hırpalandığı dönemler olmuş.

Başkan Mevlüt Uysal'dan sanatçılara çağrı

'Keşke şunlar yapılmasaydı' dediğimiz bir çok şey olmasına rağmen İstanbul güzelliğini ve önemini muhafaza ediyor. Biz idareciler olarak idari alanda adımlar atabiliriz ama kültür ve sanat camiasının desteği olmadan İstanbul'u arzuladığımız ihtişamına kavuşturamayız. Eğer İstanbul adına bir şeyler yapmak istiyorsak sizler birbirinizle, bizler sizlerle omuz omuza verip bu şehir için neler yapmamız gerektiğinin hesabını yapmalıyız. Bunu yapma sorumluluğumuz ve borcumuz var." dedi.

Başkan Mevlüt Uysal'dan sanatçılara çağrı

DAYANIŞMA İÇİNDE OLALIM

Sanatçıların da desteğiyle İstanbul'a yakışır bir şekilde hizmet edileceğini söyleyen Uysal, "Yol, köprü, binalar yapmak şehrin ruhunu doldurmuyor, ancak siz sanatçıların çalışmalarıyla İstanbul'a yakışır özgün bir ruh kazandırabiliriz. Şehrin imarı noktasında birçok şey yapmış ve yapmaya devam ediyor olsak bile onların kalıcı olmasını, bir medeniyet eşiği görevi üstlenmesini siz sanatçılardan azami düzeyde istifade ederek başarabiliriz. İstanbul'a, medeniyetimize hizmet için birlikte çalışmalıyız.

Başkan Mevlüt Uysal'dan sanatçılara çağrı

İki kıtanın geçiş köprüsü konumundaki İstanbul, asırlar boyunca başkalarının hedefinde olmuştur. Eğer biz burayı vatanımız, kendi şehrimiz, kültür ve medeniyetimiz olarak ayakta tutmak istiyorsak dayanışma içinde olmak zorundayız. Komşu ülkelerde yaşananlara baktığımızda buna ne denli ihtiyacımız olduğunu görüyoruz. O halde hem çevremizde yaşananlar bu konuda hassasiyetimizi artırmalı hem de içinde bulunduğumuz Ramazan ayı bu duyarlılığımızı pekiştirmelidir." diye konuştu.

Başkan Mevlüt Uysal'dan sanatçılara çağrı

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