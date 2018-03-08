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Başkan Uysal sosyal tesislerin aşçılarını kutladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mevlüt Uysal, 16. Uluslararası Gastronomi yarışmalarında yüzde yüz başarı elde eden İBB Sosyal Tesisleri aşçılarını tek tek kutladı.

Haber Merkezi | 08.03.2018 - 15:03..
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 16. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri kapsamında düzenlenen Türkiye’nin en prestijli gastronomi yarışmalarına katılan ve tamamı ilk üçe girerek yüzde yüz başarı elde eden İBB Sosyal Tesisleri aşçılarını tek tek kutladı. İBB Florya Sosyal Tesisleri İdeal Salon’da gerçekleştirilen törende İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mevlüt Bulut, Destek Hizmetleri Daire Başkanı Osman Savaş, İBB müdür ve müdür yardımcıları, Sosyal Tesis aşçıları ve madalyalı aşçılar hazır bulundu.

Başkan Uysal sosyal tesislerin aşçılarını kutladı

Törende konuşan Başkan Uysal, İstanbul’un en güzel noktalarında konumlandırılan 19 İBB Sosyal Tesisi ile yılda ortalama 13 buçuk milyon ziyaretçinin ağırlandığını kaydederek, “Zaman zaman insanların kafasında kamu sektörünün özel sektöre nazaran geri kalabildiği gibi bir algı oluşabiliyor. Ancak Sosyal Tesislerimiz gerek ziyaretçi sayıları, gerek halkımızın memnuniyeti gerekse aşçılarımızın uluslararası arenada elde ettikleri bu başarılarla özel sektörle yarışabilecek düzeyde olduğunu ispatlamıştır.” şeklinde konuştu. Başkan Uysal, madalyalı aşçılara da seslenerek, “Sizden bundan sonra da başarılı işler bekliyoruz. Özellikle Sosyal Tesis ziyaretçilerini daha da lezzetli sunumlarla ağırlayacağınıza inanıyoruz.” dedi.

ÖNCELİĞİMİZ İSTANBUL HALKI

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri olarak birinci önceliğimiz elbette ki İstanbul halkı” diyen Başkan Uysal konuşmasını, “İstanbul halkına deniz kenarında, İstanbul’un en güzel manzaralarına hakim noktalarında; kaliteli, lezzetli ve ekonomik hizmet sunmak ilk hedefimiz. Ama elbette ki yabancı ziyaretçilerimizi de memnun etmek için çalışıyoruz. Ülkemizin ve Türk mutfağının tanıtımı açısından yabancı ziyaretçilerimizin memnuniyeti de bizler için son derece önemli. Bu noktada İBB Sosyal Tesisleri olarak kalite ve lezzetten asla taviz vermiyoruz.” şeklinde sürdürdü.

Başkan Uysal sosyal tesislerin aşçılarını kutladı

TÜRKİYE’NİN HER İLİ AYRI BİR MUTFAK KÜLTÜRÜ

Türk mutfağının dünya mutfakları ile kıyaslandığında her bir bölgesinin hatta her bir şehrinin ayrı bir mutfak kültürü olabilecek kadar detaylı, renkli ve geniş olduğunu anlatan Başkan Uysal, “Akadeniz mutfağı, Karadeniz mutfağı, Hatay mutfağı… Hepsi bir araya gelerek Türk mutfağını oluşturuyor. Dolayısıyla Türk mutfağımız gastronomi dünyası açısından oldukça önemli. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri olarak biz de mutfak kültürümüzü layıkıyla temsil ediyoruz. Bundan sonrası için işleri bir adım daha öteye götürerek sosyal tesislerimizde tek tek bölge mutfaklarına yer verebiliriz.” diyerek Sosyal Tesis ziyaretçilerine önümüzdeki günlerde farklı lezzetler sunulabileceğinin de sinyallerini vermiş oldu.

Başkan Uysal sosyal tesislerin aşçılarını kutladı

ALTIN MADALYALI YEMEKLER HAZIRLANDI

Başkan Uysal konuşmasının ardından 8 altın, 8 gümüş ve 1 bronz madalya ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin gururu olan aşçıları tek tek sahneye davet ederek tebrik etti. Başkan Uysal aşçılara sertifikalarını takdim etti ve tüm aşçıları altın ile ödüllendirdi.

Daha sonra hep birlikte günün anısına pasta kesilerek hatıra fotoğrafları çekildi.Törenin ardından İBB’nin madalyalı aşçıları mutfakta basın mensuplarına ödüllü yemeklerini hazırladılar. Altın madalyalı aşçılar, canlı performans sergileyerek kendilerine yarışmada birincilik getiren yemeklerinin yapılış aşamalarını anlatarak hazırladıkları yemekleri basın mensuplarına tattırdılar.

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