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Başkan'a hakaret pankartı taşıyan ODTÜ'lüler serbest

Mezuniyet töreninde taşıdıkları pankartlar nedeniyle gözaltına alınan ODTÜ'lü 4 öğrenci hakkında 1'er yıldan 4'er yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı

Haber Merkezi | 11.08.2018 - 10:45..
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Başkan'a hakaret pankartı taşıyan ODTÜ'lüler serbest

2006 yılında bir karikatür dergisinde yer alan ve o dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'a bir dizi hakaret içeren karikatürler Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki (ODTÜ) mezuniyet töreninde bir grup öğrenci tarafından taşınmıştı.

Hakaret içerikli karikatürlerin ardından pankartı taşıyan ve pankartın hazırlanmasına yardım eden 4 öğrenci gözaltına alınmış, sorgularının ardından da tutuklanmıştı.

Mezuniyet töreni sırasında pankartı taşıyan Burak A., Dilan C.Y., Furkan E.D., pankartı tören alanına götürmeye yardım ettiği bildirilen Özge K. ile pankartı bastığı belirlenen Şahin D. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 299. maddesinde yer alan "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1'er yıldan 4'er yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.

Başkan'a hakaret pankartı taşıyan ODTÜ'lüler serbest

SERBEST BIRAKILDILAR

Öğrencilerin yargılanmasına tutuksuz devam edileceği gerekçesiyle, tutuklu bulunan 4 isim tahliye edildi. Dava, Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

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