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Başkanlık Kabinesi Hacı Bayram Camii'nde

Başkan Erdoğan'ın kabinesini açıklamasının ardından ilk toplantı bugün gerçekleştirilecek. Erdoğan yeni kabinesi ile Hacıbayram Camii'nde ilk cuma namazını kıldı.

Haber Merkezi | 13.07.2018 - 14:09..
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Başkanlık Kabinesi Hacı Bayram Camii'nde

Türkiye yeni sisteminin ilk kabine toplantısını bugün gerçekleştirecek. Başkan Erdoğan tarafından açıklanan kabine, toplantı öncesinde cuma namazını birlikte Hacı Bayram Camii'nde kıldı.

Başkanlık Kabinesi Hacı Bayram Camii'nde

YENİ KABİNE HACI BAYRAM'DA

Cuma namazını başkan Erdoğan ile birlikte kılan yeni kabine buraya da birlikte geldi. Burada namazı kılan kabine, birinci mecliste düzenlenecek törene geçmek üzere yola koyuldu. Başkan ve bakanlara vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Başkanlık Kabinesi Hacıbayram Camii'nde - GALERİ

Başkanlık Kabinesi Hacı Bayram Camii'nde

İLK BAKANLAR KURULU

Yeni sistemin hayata geçişinden hemen sonra ilk kez bir araya gelecek olan bakanlar kurulu bugün Başkanlık Külliyesi'nde Başkan Erdoğan ile bir araya gelecekler.

Kritik öneme sahip olan toplantıda yönetim, ekonomi ve idari alanlarda kararların alınması ile kısa ve orta ölçekli yol haritasının belirlenmesi bekleniyor.

Başkanlık Kabinesi Hacıbayram Camii'nde VİDEO

Başkanlık Kabinesi Hacı Bayram Camii'nde

Başkanlık Kabinesi Hacı Bayram Camii'nde

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