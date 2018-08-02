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Başkasının yerine sınava girdiği anlaşılınca camdan atladı

Balıkesir’de, ehliyet sınavında başka bir adayın yerine sınava girmek isteyen M.B., durum fark edilince camdan atlayıp iki bacağını kırdı.

İHA | 02.08.2018 - 11:56..
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Bandırma ilçesindeki Bandırma Halk Eğitim Merkezi E-Sınav salonunda sınava girecek adaylar arasında kimlik kontrolünde başkasının yerine girmeye çalışan bir joker aday tespit edildi.

Adana’da bulunan özel bir sürücü kursu’nda eğitim gören ve sınav için yapılan kontrolde sınava girmesi gereken aday A.A’nın (18) yerine sınava girmeye çalışan M.B. (22) yapılan kontrolde tespit edildi.

Başkasının yerine sınava girdiği anlaşılınca camdan atladı

İKİ BACAĞI KIRILDI

M.B. polisten kaçmak için Halk Eğitim Merkezi binasının giriş katındaki pencereden bodrum kattaki merdivenlere atladı.

Atlama sonucunda iki bacağı kırılan ve topuğu zedelenen M.B. polis gözetiminde Bandırma Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

M.B. ile ilgili gerekli işlemlerin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılacağı öğrenildi.

Joker aday, açığa çıkınca camdan atlayıp bacaklarını kırdı VİDEO

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