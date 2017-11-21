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Başkent'e mevsimin ilk karı düştü

Ankara'da gece boyunca etkili olan yağmur, kentin yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

21.11.2017 - 08:21
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Başkent'te mevsimin ilk kar yağışı, sabah saatlerinde Çankaya'ya bağlı Dikmen, Oran, İncek ve Ahlatlıbel bölgelerinde etkili oldu.

Başkent'e mevsimin ilk karı düştü

Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler kar yağışı ve olası buzlanmaya karşı ana arterlerde kar küreme ve tuzlama araçları ile hazır bekletildi.

Başkent'e mevsimin ilk karı düştü

Şehirler arası yollar ve çevre yolu güzergahlarında ise Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri acil müdahaleler için önlem aldı.

Başkent'e mevsimin ilk karı düştü

Yetkililer, trafiğe çıkacak sürücüleri yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Başkent'e mevsimin ilk karı düştü

Başkent'e mevsimin ilk karı düştü

Başkent'e mevsimin ilk karı düştü

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