taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
109.584
USD
4,0909
EURO
5,0410
ALTIN
175,94
PETR
71,8900

Başkentray hizmete açıldı

Günde 520 bin kişiye hizmet verecek Başkentray, düzenlenen törenle hizmete sunuldu.

Haber Merkezi | 13.04.2018 - 14:27..
  1. Haberler
  2. Projeler
Başkentray hizmete açıldı

Ulaşımda büyük kolaylık sağlayacak Başkentray, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan'ın katılımıyla Kayaş Tren İstasyonu Karşısı, Kırıkkale Karayolu yanındaki alanda düzenlenen törenle açıldı.

ANKARAY METRO SİSTEMİYLE ENTEGRE OLACAK

Günde 520 bin kişiye hizmet verecek Başkentray, Yenişehir'de Kızılay metrosuyla, Kurtuluş ve Maltepe istasyonlarında Ankaray - metro sistemiyle entegre olacak.

Başkentray hizmete açıldı

ANKARAKART KULLANILABİLECEK

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Başkentray'da Ankarakart'ın kullanılabileceğini de belirtti. Arslan, Ankara'daki merkez YHT Gar, Eryaman'daki YHT Garı'nın yanı sıra Sincan, Lale, Etimesgut, Hipodrom, Yenişehir, Mamak ve Kayaş istasyonlarında da ticari alanların olacağını ifade ederek, yolcuların trenlerini beklerken bu tip hizmetleri alabileceklerini bildirdi.

Ayrıca Arslan, "Bugün itibarıyla Sincan'dan Behiçbey'e kadar 5 hatta çıkarmış oluyoruz. Behiçbey'den Ankara merkeze yani YHT Garı'nın olduğu yere kadar 6 hatta çıkarıyoruz. Ankara YHT Garı'ndan Kayaş'a kadar 4 hatta çıkardık. İki hattı Sincan'dan Kayaş'a kesintisiz banliyö trenlerimiz kullanacak. Diğer iki hattı, Ankara'dan Sincan'a YHT'ler, bir hattı da ana hat konvansiyonel trenlerimiz kullanacak. Ankara Garı'ndan Kayaş istikametine ise konvansiyonel trenlerimiz, aynı zamanda YHT'lere hizmet eden iki hattı kullanacak. Biz, hattı Ankara'dan Kayaş'a 4 hatta, Ankara'dan Behiçbey'e 6 hatta, Behiçbey'den Sincan'a 5 hatta çıkardık. Böylece 36 kilometre olan hattı 156 kilometrelik raylı sistem döşeyerek, çok daha konforlu, kaliteli hale getirdik." dedi.

Başkentray hizmete açıldı

KAYAŞ'TAN SİNCAN'A 23 DAKİKA

Hattın Kayaş'tan Sincan'a 23 dakika sürdüğünü dile getiren Arslan, işletme döneminde 23 istasyondaki durma, yolcu alma, kalkma süreleri de hesaba katıldığında 1 saatten fazla süren Kayaş-Sincan hattının 48-49 dakikaya düşeceğini bildirdi. Arslan, YHT'lerin 20 dakika süren Ankara'dan Sincan çıkışına kadarki mesafenin 11 dakikaya düşeceğini kaydetti.

Yüksek hızlı tren, konvansiyonel tren ve banliyö işletmeciliği için gerekli trafik kapasitesi oluşturmayı amaçlayan Başkentray Projesi kapsamında Ankara -Kayaş arasında 4, Ankara-Behiçbey arasında 6 ve Behiçbey-Sincan arasında 5 hatlı sinyalli ve elektrikli yeni demir yolu inşa edildi.

Başkentray hizmete açıldı

Sincan, Lale, Elvankent, YHT Eryaman Gar, Etimesgut, Hipodrom, Yenişehir, Kurtuluş, Cebeci, Mamak ve Kayaş istasyonlarında yolcuların ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri kapalı ticari alanlar oluşturuldu. Başkentray'ın Yenişehir İstasyonu'ndan Kızılay Metrosu'na, Kurtuluş ve Maltepe istasyonlarından Ankaray'a yolcu aktarması mümkün olacak.

ÜCRETLERİ DE BELLİ OLDU

Sincan-Kayaş arasında günlük 520 bin yolcu taşıması öngörülen Başkentray'da, Ankarakart'ın tek biniş fiyatı öğrenci için 1,75 lira, tam için de 2,5 lira olacak.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Kurbağalıdere'deki ıslah çalışmaları tamamlanıyor
Kadıköy'de yaşayanların en büyük sıkıntısı olan ve etrafa kötü koku yayan Kurbağalıdere'deki ıslah çalışmalarının yüzde 90'ı tamamlandı.
Dünyanın en büyük lale halısı havadan görüntülendi
13. İstanbul Lale Festivali kapsamında 565 bin laleden oluşan bin 734 metrekarelik lale halısı büyük beğeni topladı.
Gebze - Darıca metro ihalesi mayıs ayında yapılacak
Gebze - Darıca metro ihalesinin ikinci yeterlilik ihalesi mayıs ayında gerçekleştirilecek.
Kayseri Havalimanı'nda yolcu sayısı arttı
Kayseri Havalimanı'nda iç hatlarda 158 bin 66, dış hatlarda 14 bin 457 yolcu taşındı. Böylece geçen yılın aynı ayına göre yolcu sayısı yüzde 13 artış gösterdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Afrin şehidinin vasiyeti: Ödenecek parayla yetimhane yapın

Afrin şehidinin vasiyeti: Ödenecek parayla yetimhane yapın

172
Umre'ye diye yola çıktılar Urfa ve Antep'i gezdirdiler

Umre'ye diye yola çıktılar Urfa ve Antep'i gezdirdiler

129
Adana'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Adana'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

72
İsrail halkı kendi jetlerinden korkup evlerine kaçtı

İsrail halkı kendi jetlerinden korkup evlerine kaçtı

132
ÖSO Komutanı: Çanakkale ruhuyla büyüdük

ÖSO Komutanı: Çanakkale ruhuyla büyüdük

68
ABD'nin gündemi yeniden 3'lü buluşma

ABD'nin gündemi yeniden 3'lü buluşma

62
AKM'nin yıkım çalışmaları devam ediyor

AKM'nin yıkım çalışmaları devam ediyor

44
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM