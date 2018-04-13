Başkentray hizmete açıldı

Ulaşımda büyük kolaylık sağlayacak Başkentray, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan'ın katılımıyla Kayaş Tren İstasyonu Karşısı, Kırıkkale Karayolu yanındaki alanda düzenlenen törenle açıldı.

ANKARAY METRO SİSTEMİYLE ENTEGRE OLACAK

Günde 520 bin kişiye hizmet verecek Başkentray, Yenişehir'de Kızılay metrosuyla, Kurtuluş ve Maltepe istasyonlarında Ankaray - metro sistemiyle entegre olacak.

ANKARAKART KULLANILABİLECEK

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Başkentray'da Ankarakart'ın kullanılabileceğini de belirtti. Arslan, Ankara'daki merkez YHT Gar, Eryaman'daki YHT Garı'nın yanı sıra Sincan, Lale, Etimesgut, Hipodrom, Yenişehir, Mamak ve Kayaş istasyonlarında da ticari alanların olacağını ifade ederek, yolcuların trenlerini beklerken bu tip hizmetleri alabileceklerini bildirdi.

Ayrıca Arslan, "Bugün itibarıyla Sincan'dan Behiçbey'e kadar 5 hatta çıkarmış oluyoruz. Behiçbey'den Ankara merkeze yani YHT Garı'nın olduğu yere kadar 6 hatta çıkarıyoruz. Ankara YHT Garı'ndan Kayaş'a kadar 4 hatta çıkardık. İki hattı Sincan'dan Kayaş'a kesintisiz banliyö trenlerimiz kullanacak. Diğer iki hattı, Ankara'dan Sincan'a YHT'ler, bir hattı da ana hat konvansiyonel trenlerimiz kullanacak. Ankara Garı'ndan Kayaş istikametine ise konvansiyonel trenlerimiz, aynı zamanda YHT'lere hizmet eden iki hattı kullanacak. Biz, hattı Ankara'dan Kayaş'a 4 hatta, Ankara'dan Behiçbey'e 6 hatta, Behiçbey'den Sincan'a 5 hatta çıkardık. Böylece 36 kilometre olan hattı 156 kilometrelik raylı sistem döşeyerek, çok daha konforlu, kaliteli hale getirdik." dedi.

KAYAŞ'TAN SİNCAN'A 23 DAKİKA

Hattın Kayaş'tan Sincan'a 23 dakika sürdüğünü dile getiren Arslan, işletme döneminde 23 istasyondaki durma, yolcu alma, kalkma süreleri de hesaba katıldığında 1 saatten fazla süren Kayaş-Sincan hattının 48-49 dakikaya düşeceğini bildirdi. Arslan, YHT'lerin 20 dakika süren Ankara'dan Sincan çıkışına kadarki mesafenin 11 dakikaya düşeceğini kaydetti.

Yüksek hızlı tren, konvansiyonel tren ve banliyö işletmeciliği için gerekli trafik kapasitesi oluşturmayı amaçlayan Başkentray Projesi kapsamında Ankara -Kayaş arasında 4, Ankara-Behiçbey arasında 6 ve Behiçbey-Sincan arasında 5 hatlı sinyalli ve elektrikli yeni demir yolu inşa edildi.

Sincan, Lale, Elvankent, YHT Eryaman Gar, Etimesgut, Hipodrom, Yenişehir, Kurtuluş, Cebeci, Mamak ve Kayaş istasyonlarında yolcuların ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri kapalı ticari alanlar oluşturuldu. Başkentray'ın Yenişehir İstasyonu'ndan Kızılay Metrosu'na, Kurtuluş ve Maltepe istasyonlarından Ankaray'a yolcu aktarması mümkün olacak.

ÜCRETLERİ DE BELLİ OLDU

Sincan-Kayaş arasında günlük 520 bin yolcu taşıması öngörülen Başkentray'da, Ankarakart'ın tek biniş fiyatı öğrenci için 1,75 lira, tam için de 2,5 lira olacak.