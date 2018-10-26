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Başkentte bir imam 775 sikke ile yakalandı

Ankara'da polis ekiplerince şüphe üzerine yapılan aramada elindeki poşette tarihi eser olduğu değerlendirilen 775 sikke ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

AA | 26.10.2018 - 07:01..
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Çankaya ilçesinde rutin uygulamalarını sürdüren Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir alışveriş merkezinin önünde elinde poşetle bekleyen ve şüpheli hareketleri olan E.Y'yi durdurarak arama yaptı.

Başkentte bir imam 775 sikke ile yakalandı

TARİHİ ESER KAÇAKÇILI OPERASYONUNDA 1 İMAM YAKALANDI

Söz konusu poşette, tarihi eser olduğu değerlendirilen 775 sikke ele geçirildi. Bunların kendisine ait olduğunu ve satmak için Ankara'ya getirdiğini söyleyen E.Y. hakkında araştırma yapan ekipler, zanlının Muğla'da görevli bir imam olduğunu belirledi.

Polis tarafından yetkililere teslim edilmek üzere sikkelere el konuldu.

Gözaltına alınan tarihi eser kaçakçılığı şüphelisi ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Başkentte bir imam 775 sikke ile yakalandı

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