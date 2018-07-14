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Başkentte sağanak hayatı felç etti

Ankara'da sıcak ve güneşli havanın ardından akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur hayatı felç etti.

Haber Merkezi | 14.07.2018 - 17:59..
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Akşam saatlerinde aniden başlayan yağmur, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kısa sürede etkisini arttıran yağmurda tedbirli vatandaşlar şemsiyelerine sığınırken, çoğu vatandaş ise yağmurdan korunmak için koşarak kapalı alanlara ve dükkan tentelerine sığındı. Bazı dükkanları yağmur suları basarken, sokaklarda da su birikintileri oluştu.

SICAKLIK NORMALE DÖNCEK

Öğlen saatlerine kadar 28 dereceye kadar yaklaşan sıcaklık, yağmur ve saatte 39 kilometreyi bulan rüzgar yüzünden aniden düştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, yağışın bugün son bulacağı yarından itibaren de normale döneceği öğrenildi.

Başkentte sağanak hayatı felç etti

Başkentte sağanak hayatı felç etti

Başkentte sağanak hayatı felç etti

Başkentte sağanak hayatı felç etti


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