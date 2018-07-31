Başkent'te yarın hava hareketliliği yaşanacak

Kara Havacılık Okul Komutanlığının Isparta'ya taşınmasına ilişkin alınan karar kapsamında hava araçlarının intikali yarın gerçekleştirilecek.

45 HAVA ARACI KULLANILACAK

Bu kapsamda, sabah saatlerinden itibaren Ankara'dan 15 T-128 eğitim uçağı, 15 AB-216 ve 15 UH-1 helikopteri olmak üzere toplam 45 hava aracının Isparta'ya havadan intikali yapılacak.

SAAT BAŞI 6 UÇAK/HELİKOPTER KALKACAK

Uçak ve helikopterler saat 07.00'den itibaren her saat başında 6 uçak/helikopter olacak şekilde havalanacak. Söz konusu çalışmaların akşama kadar tamamlanmasının hedeflendiği, planlı çalışmadan dolayı vatandaşların paniğe kapılmaması gerektiği belirtildi.