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Başkent'te yarın hava hareketliliği yaşanacak

Kara Havacılık Okul Komutanlığı'nın Ankara'dan Isparta'ya 45 hava aracıyla taşınacak olmasından dolayı 07.00'den itibaren olacak uçuşlara karşı vatandaşlar bilgilendirildi.

AA | 31.07.2018 - 21:04..
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Başkent'te yarın hava hareketliliği yaşanacak

Kara Havacılık Okul Komutanlığının Isparta'ya taşınmasına ilişkin alınan karar kapsamında hava araçlarının intikali yarın gerçekleştirilecek.

45 HAVA ARACI KULLANILACAK

Bu kapsamda, sabah saatlerinden itibaren Ankara'dan 15 T-128 eğitim uçağı, 15 AB-216 ve 15 UH-1 helikopteri olmak üzere toplam 45 hava aracının Isparta'ya havadan intikali yapılacak.

SAAT BAŞI 6 UÇAK/HELİKOPTER KALKACAK

Uçak ve helikopterler saat 07.00'den itibaren her saat başında 6 uçak/helikopter olacak şekilde havalanacak. Söz konusu çalışmaların akşama kadar tamamlanmasının hedeflendiği, planlı çalışmadan dolayı vatandaşların paniğe kapılmaması gerektiği belirtildi.

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