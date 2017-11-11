Başörtülü kıza saldıran sanığa bir dava daha

İstanbul Maltepe'de minibüste başörtülü kıza saldırdığı gerekçesi ile 7 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan Ayhan A.K. hakkında, bu defa da sosyal medya paylaşımlarında Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesi ile 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından iddianame düzenlendi.

AKIL SAĞLIĞI İNDİRİMİ İSTENDİ

Şüpheli Ayhan A.K. için, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istenen iddianamede, şüpheli hakkında Adli Tıp Kurumu tarafından rapor düzenlendiği, rapora göre şüphelinin kısmi cezai ehliyetinin bulunduğu belirtildi.

İddianamede, kısmi cezai ehliyeti bulunan şüphelinin isnat edilen suçtan cezalandırılması durumunda cezasında 6'da bir oranında "Akıl sağlığı indirimi" yapılması istendi.

15 GÜN İÇİNDE KARAR BELLİ OLACAK

İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nin 15 gün içinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünden karar vermesi bekleniyor.