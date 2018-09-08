Basra'da İran Başkonsolosluğu basıldı

Irak’ın güneyindeki Basra kentinde tansiyon giderek yükseliyor. Yokluk, yolsuzluk ve işsizlik nedeniyle protesto eden göstericilerin eylemleri siyasi bir boyuta ulaştı.

Şii yönetimi protesto eden Basralılar İran Başkonsolosluğunu da bastı. Nerdeyse uluslararası bir krize neden olabilecek bu eylem, kameralara yansıdı.

BAŞKONSOLOSLUĞA BASKIN

Başkonsolosluk kapılarını kırarak içeri giren eylemciler, binayı adeta talan etti. Çalışma ofislerini basarak odalara giren saldırganlar, ellerindeki sopa ve baltalar ile masaları parçaladı, evrakları ateşe verdi, İran bayrağını da yaktı.

Büyük bir öfke patlamasıyla böyle bir eyleme kalkışan göstericilere İran'dan ilk tepki, sınır kapısını kapatmak oldu.

HAŞDİ ŞABİ'YE ROKETLİ SALDIRI

Iraklı bir yetkili, Basra Havalimanı'na kimler tarafından yapıldığı bilinmeyen 3 Katyusha roketatarıyla saldırı düzenlendiği iddiasında bulundu. Irak'taki Basra Havalimanı yetkilileri, havalimanı yakınına füze saldırısı düzenlendiği yönündeki iddiayı yalanlarken, saldırı iddiasında bulunulan üsde Haşdi Şabi milislerinin bulunduğu belirltiliyor.

Basra'da İran Konsolosluğu'nun basılma anları VİDEO

DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

Irak'ın Basra başta olmak üzere bazı vilayetlerinde devam etmekte olan protesto gösterilerine ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Irak'ın Basra Vilayeti'nde olumsuz yaşam koşullarına tepki olarak başlatılan ve şiddeti son dönemde artan protesto gösterileri endişeyle takip edilmektedir. Irak Hükümeti’nin ve dost ve kardeş Irak halkının karşılaştığı sınamaların üstesinden gelmesi için hiçbir zaman desteğini esirgemeyen ülkemiz, Basra Vilayeti’nin en kısa sürede hakettiği huzura ve refaha kavuşması için her türlü katkıyı sunmaya hazırdır. Öte yandan, Basra Vilayeti’nde bulunan veya anılan Vilayete seyahat edecek olan vatandaşlarımızın güvenlikleri için, protesto gösterilerinin yapıldığı bölgelerden uzak durmaları ve gelişmelere dair Bakanlığımız ve Bağdat Büyükelçiliğimiz tarafından yapılabilecek uyarı ve duyuruları takip etmeleri tavsiye edilmektedir. İhtiyaç duyulduğu takdirde, vatandaşlarımızca aşağıda irtibat bilgileri sunulan Bağdat Büyükelçiliğimiz ve Bakanlığımız Konsolosluk Çağrı Merkezi’ne başvurulması mümkündür.





İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, İran’ın Basra Başkonsolosluğunun ateşe verilmesi üzerine yaptığı açıklamada, saldırıyı kınadıklarını belirtti. Olay sonucu konsolosluk binasında büyük hasar meydana geldiğini aktaran Kasımi, konsolosluk çalışanlarından kimsenin zarar görmediğini ifade etti. İranlı sözcü, iki ülkenin devlet ve halk düzeyindeki dostluğunu bozmak isteyen "açık ve gizli ellerin" olduğunu iddia erek, Irak devletinin, diplomatik mekanları korumakla ilgili sorumluluğunu yerine getirmesini ve Basra Başkonsolosluğuna saldıranları da süratle bulup cezalandırması gerektiğini söyledi.



