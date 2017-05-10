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Başsavcı'nın ölümü kaza mı cinayet mi

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in içinde olduğu makam aracına kamyon çarptı.

10.05.2017 - 16:51
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Başsavcı'nın ölümü kaza mı cinayet mi

SAVCI VE ŞOFÖRÜ VEFAT ETTİ, KAMYON ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

Kazada, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve şoförünün öldüğü belirlenirken, bir korumasının ise ağır yaralandığı öğrenildi. Kazadan sonra kaçan kamyon şoförü yakalanarak gözaltına alındı.

EFSANE VALİ DE KAZADA VEFAT ETMİŞTİ

Denizli'nin, Anadolu'da Fetullahçı teröristlerin en iyi örgütlendikleri il olduğu düşünülünce, Başsavcı'nın ölümü üzerinde de şüpheler artıyor; Kaza mı cinayet mi..

Başsavcı'nın ölümü kaza mı cinayet mi(Başsavcı'nın hayatını kaybettiği olay)

YAZICIOĞLU DA DENİZLİ VALİSİ'YDİ

Bürokrasi karşısındaki farklı tavrı ve vatandaşla arasında kurduğu o muhteşem bağla hatırlanan, kendisine 'süper vali' lakabı takılan Denizli Valisi Recep Yazıcıoğlu da bir kazada hayatını kaybetmiş, olayın kaza değil suikast olduğu yıllarca konuşulmuştu.

Başsavcı'nın ölümü kaza mı cinayet mi
(Recep Yazıcıoğlu'nun kaza yapan aracı)

KAZADA ÖLDÜ, SUİKAST İDDİALARI HİÇ BİTMEDİ

Tokat Valisi olarak atandığında, henüz 36 yaşında olan ve Türkiye'nin en genç valisi olayı başaran Recep Yazıcıoğlu Denizli Valisi olduğunda, şehirdeki uranyum rezervlerini Amerikan firmasının kullanımına açmadığı için 'bir trafik kazasında' ölmüş ya da öldürülmüştü. Yazıcıoğlu da, arabasının takla atması sonucu hayatını kaybetmişti.

FETÖ'nün, Anadolu'daki en güçlü olduğu il olan Denizli'de, ilk FETÖ iddianamesini yazan başsavcının trafik kazasında hayatını kaybetmesi, Recep Yazıcıoğlu olayında olduğu gibi suikast şüphesini artırıyor.

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