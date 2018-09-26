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Batan bottaki göçmenleri sahil güvenlik kurtardı

Kaçak göçmenleri taşıyan bot Kuşadası Körfezi'nde battı. 46 kişinin hayatını sahil güvenlik ekipleri kurtardı.

İHA | 26.09.2018 - 02:20..
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12'si çocuk olmak üzere 46 kaçak göçmeni taşıyan bot battı. Yaşam mücadelesi veren göçmenler, Türk güvenlik ekipleri sayesinde kurtuldu.

GÜVENLİK EKİPLERİNDEN ERKEN MÜDAHALE

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi’nde devriye görevi yapan Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’na bağlı ekipler, içinde kaçak göçmenlerin bulunduğu bir lastik botun batma tehlikesi geçirdiği yolunda ihbar aldı.

Hemen bölgeye hareket eden sahil güvenlik ekipleri, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam adasına kaçmaya çalışırken su almaya başlayan lastik bot batmaya başladı.

Sular içinde kaşan 12’si çocuk 46 kaçak göçmeni kurtardı.

Batan bottaki göçmenleri sahil güvenlik kurtardı

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİLER

Sahil güvenlik botuna alınarak sağlık kontrolünden geçirilen ve battaniye verilen kaçak göçmenler Kuşadası Marina’sına getirildi.

Angola, Gine, Mali, Filistin, Senegal ve Suriye uyruklu 46 kaçak göçmenin kurtarılma çalışması sırasında göçmenlerin bindikleri lastik bot tamamen battı.

Batan bottaki göçmenleri sahil güvenlik kurtardı


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