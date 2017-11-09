taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.860
USD
3,8451
EURO
4,4784
ALTIN
159,12
PETR
63,5800

Batan gemide hayatı kaybeden Erdoğan toprağa verildi

Şile'deki batan gemide hayatını kaybeden Mahir Erdoğan'ın cenazesi, son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı.

09.11.2017 - 15:15
  1. Haberler
  2. İç Haber

Bursa'nın Gemlik ilçesinden yüklediği 3 bin 80 ton dökme demir tozunu Karadeniz Ereğli'ye götürürken, Şile açıklarında batan 'Bilal Bal' isimli kargo gemisinde yaşamını yitiren  mürettebattan Mahir Erdoğan için Rize'nin Derepazarı ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

İlçe belediye binasının önünde düzenlenen törene Mahir Erdoğan'ın annesi Meryem, ablası Melis Erdoğan, Derepazarı İlçe Kaymakamı Selçuk Köksal, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Cenaze töreni öncesi taziyeleri kabul eden anne Meryem Erdoğan üzerine Türk bayrağı örtülü tabutun başında kaldırdığı örtüden oğluna son kez bakarak gözyaşı döktü.

Batan gemide hayatı kaybeden Erdoğan toprağa verildi

SEFERDEN DÖNÜNCE ASKERE GİDECEKTİ

Batan gemide hayatını kaybeden Erdoğan'ın arkadaşı Fatih Sultan Vanlı çok üzgün olduklarını belirterek "Mahir ile birlikte büyüdük. 4 aydır gemideydi. Vatani görevini yapmak için memleketine dönecekti. Son seferine çıkmıştı. Son seferi oldu,  dönemedi. Çok üzüntülüyüz" dedi.

Batan gemide hayatı kaybeden Erdoğan toprağa verildi

SON FOTOĞRAFLARI GEMİDE ÇEKİLDİ

Kılınan cenaze namazın ardından Erdoğan'ın cenazesi ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Ailenin tek erkek çocuğu olan ve ailesine ekonomik anlamda katkı vermek için bir süredir gemide çalışan Erdoğan'ın batan geminin güvertesinde çalıştığı sırada arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla da görüntülenmişti.Batan gemide hayatı kaybeden Erdoğan toprağa verildi

Batan gemide hayatı kaybeden Erdoğan toprağa verildi

Batan gemide hayatı kaybeden Erdoğan toprağa verildi

Batan gemide hayatı kaybeden Erdoğan toprağa verildi

İlginizi Çekebilir
Kargodan 'şişme kadın' çıkınca görevlinin telefonunu aldı
İnternetten aldığı cep telefonu yerine kargoyla 'şişme kadın' gönderilen K. Ş., bıçak zoruyla kargo çalışanının cep telefonunu gasp etti
Farkındalık yaratmak için saçlarını kazıttılar
Farkındalık yaratmak için saçlarını kazıtan 8. sınıf öğrencileri ve öğretmenleri, Lösemi hastalığını okuldaki diğer öğrencilere anlattı.
Uzman erbaşlar teröristlere gözdağı verdi
İzmir'de, Teröristle Mücadele Harekatı Kursu'nu başarıyla bitiren bin 837 uzman erbaş mezun oldu.
Niğde genelevi kapatıldı
Niğde merkezde 70 yıldır açık olan genelev, halkın şikayetlerini değerlendiren Niğde Belediye Meclisi'nin aldığı kararla kapatıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gökmen Ulu tahliye olurken Uğur Dündar ağladı

Gökmen Ulu tahliye olurken Uğur Dündar ağladı

168
Fatma Girik: Atatürk aşkım hep devam edecek

Fatma Girik: Atatürk aşkım hep devam edecek

437
Cam filmi yasağı esnetilecek

Cam filmi yasağı esnetilecek

471
Avrupa Birliği Türkiye'yi mali yardımla tehdit etti

Avrupa Birliği Türkiye'yi mali yardımla tehdit etti

158
ABD'de güvencesiz hastalar günlerce sıra bekliyor

ABD'de güvencesiz hastalar günlerce sıra bekliyor

82
Abdullah Gül'den güçlü diplomasi vurgusu

Abdullah Gül'den güçlü diplomasi vurgusu

176
AK Partili teşkilatlar Anıtkabir'e gidiyor

AK Partili teşkilatlar Anıtkabir'e gidiyor

266
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM