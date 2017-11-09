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Batan gemide ölen babasının tabutunun başından ayrılmadı

Şile'de batan gemide hayatını kaybeden Nedim Alicem'in cenazesi, Eskişehir'de toprağa verildi.

09.11.2017 - 15:42
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Şile'de batan yük gemisinde hayatını kaybeden Nedim Alicem'in cenazesi yakınları tarafından Eskişehir'e getirildi. 2 ay önce gemide aşçı olarak işe başladığı belirtilen Nedim Alicem için bugün Eskişehir'in Batıkent Mahallesi'ndeki Yunus Emre Camii'nde öğlen tören düzenlendi.

Cenaze törenine Nedim Alicem'in babası Nevzat Alicem, annesi Müzeyyen Alicem, kardeşleri Murat ve Metin Alicem, oğlu Egehan Alicem, yakınları ile çok sayıda kişi katıldı.

Batan gemide ölen babasının tabutunun başından ayrılmadı

2 AY ÖNCE İŞE BAŞLAMIŞTI

Eskişehir'deki Hava İkmal Bakım Merkezi'nden işçi emeklisi olan baba Nevzat Alicem, oğlunun Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu mezunu olduğunu, uzun süre gemilerde çalıştığını, 2 ay kadar önce de batan gemide aşçı olarak işe başladığını söyledi.

Oğlunun eşinden ayrı olduğunu da ifade eden gözü yaşlı baba Alicem, "Allah kimseye evlat acısı vermesin. Acımız büyük. Hiç değilse cenazesi bulundu, sahipsiz kalmadı. Bir mezarı olacak." dedi.

Batan gemide ölen babasının tabutunun başından ayrılmadı

BABASININ TABUTUNUN YANINDAN AYRILMADI

Nedim Alicem'in oğlu Egehan da babasının üzerine Türk bayrağı konulan tabutunun yanından ayrılmadı. Eliyle tabutu tutan Egehan daha sonra cemaatle saf tuttu.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Nedim Alicem, götürüldüğü Zincirlikuyu Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

Batan gemide ölen babasının tabutunun başından ayrılmadı

Batan gemide ölen babasının tabutunun başından ayrılmadı

Batan gemide ölen babasının tabutunun başından ayrılmadı

Batan gemide ölen babasının tabutunun başından ayrılmadı

Batan gemide ölen babasının tabutunun başından ayrılmadı

Batan gemide ölen babasının tabutunun başından ayrılmadı

Batan gemide ölen babasının tabutunun başından ayrılmadı

Batan gemide ölen babasının tabutunun başından ayrılmadı

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