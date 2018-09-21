İsrail askerleri Batı Şeria'daki gösterilere müdahale etti

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto etmek için gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahale etti.

GÖSTERİ DÜZENLENDİ

Batı Şeria’nın Ramallah kentine bağlı Ras Karkar, Naalayn ve Bel’in beldeleri, El Halil’in Beyt Ummer beldesi ile Nablus kentine bağlı Kefr Kaddum beldesinde cuma namazı sonrası Yahudi yerleşim birimleri ile Ayrım Duvarı’nı protesto amacıyla Filistinliler tarafından gösteri düzenlendi.

İsrail askerleri, Filistinli göstericilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazlarla müdahale etti.

İSRAİL ASKERLERİNE TAŞLA KARŞILIK

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail güçlerinin müdahalesinde birçok gösterici gazdan etkilendi, Filistinliler de İsrail askerlerine taşla karşılık verdi.

İsrail askerlerinin Ras Karkar ile Kefr Kaddum beldelerindeki gösterilere müdahalesinde aralarında biri gazeteci olmak üzere 3 Filistinli de yaralandı.

3 MİLYONA YAKIN FİLİSTİNLİ GEÇİŞ YAPAMIYOR

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002 yılında "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına Ayrım Duvarı inşasına başlamıştı.

Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçiş yapamıyor.

İSRAİL ASKERLERİ PLASTİK VE GERÇEK MERMİ KULLANIYOR

Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı her hafta cuma günü düzenlenen gösterilere İsrail askerleri gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz ve bazen tazyikli atık suyla müdahale ediyor.