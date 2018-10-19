taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6405
Euro
6.46015
Altın
1227.3555
Borsa
97233.61
Gram Altın
222.259

Batık Şehir'de kale tespit edildi

Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü'nde bulunan ve halk arasında "Batık Şehir" adıyla bilinen tarihi yerleşim alanında, kale ve onu çevrelediği düşünülen dış sur belirlendi.

AA | 19.10.2018 - 10:36..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü'nde bulunan ve halk arasında Batık Şehir adıyla bilinen tarihi yerleşim alanında, Elazığ Valiliği koordinesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Fırat Üniversitesi iş birliğinde havadan yapılan çalışmada, su altında kale ve sur kalıntıları belirlendi.

ARKEOLOJİK KAZI YAPILIYOR

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, gölün altında keşfedilen kale, sur ve diğer kalıntıların gün yüzüne çıkarılması ve bölgenin dalış turizmine kazandırılması için arkeolojik çalışma başlatıldığını söyledi.

Batık Şehir'de kale tespit edildi

"İLİMİZ İÇİN ÖNEMLİ BİR BULGU"

Vali Çetin Oktay Yıldırım, "Üniversitemiz ile yapılan çalışmada, burada bir sur varlığı ve bir kale olduğunu tespit ettik. Bu kale surlarının tespit edilen uzunluğu bin 500 metreyi aşıyor. Ama bunun burada var olan şehri çevrelediğini düşünüyoruz. Bu tespit ilimiz için çok önemli bir bulgu ve keşif oldu. Burayı hem turizmin hizmetine sunmak hem de tarihseverler ile dalış turizmine ilgi gösteren insanları buraya çekmek açısından çok önemli bir tespit oldu" dedi.

Batık Şehir'de kale tespit edildi


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ahmet Hakan: Berat Albayrak başaracak diye ödü kopanlar var

Ahmet Hakan: Berat Albayrak başaracak diye ödü kopanlar var

66
2019 ÖTV zamları

2019 ÖTV zamları

702
Tutuklanan Alman şarkıcı ağlayarak savunma yaptı

Tutuklanan Alman şarkıcı ağlayarak savunma yaptı

90
HDP'li başkanın PKK'lı oğlu öldürüldü

HDP'li başkanın PKK'lı oğlu öldürüldü

61
Danıştay'ın öğrenci andı kararına tepki

Danıştay'ın öğrenci andı kararına tepki

160
Kemal Kılıçdaroğlu Londra'ya gitti

Kemal Kılıçdaroğlu Londra'ya gitti

85
Danıştay'da birileri seçim arifesinde ne planlıyor

Danıştay'da birileri seçim arifesinde ne planlıyor

179
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM