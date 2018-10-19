Batık Şehir'de kale tespit edildi

Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü'nde bulunan ve halk arasında Batık Şehir adıyla bilinen tarihi yerleşim alanında, Elazığ Valiliği koordinesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Fırat Üniversitesi iş birliğinde havadan yapılan çalışmada, su altında kale ve sur kalıntıları belirlendi.

ARKEOLOJİK KAZI YAPILIYOR

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, gölün altında keşfedilen kale, sur ve diğer kalıntıların gün yüzüne çıkarılması ve bölgenin dalış turizmine kazandırılması için arkeolojik çalışma başlatıldığını söyledi.

"İLİMİZ İÇİN ÖNEMLİ BİR BULGU"

Vali Çetin Oktay Yıldırım, "Üniversitemiz ile yapılan çalışmada, burada bir sur varlığı ve bir kale olduğunu tespit ettik. Bu kale surlarının tespit edilen uzunluğu bin 500 metreyi aşıyor. Ama bunun burada var olan şehri çevrelediğini düşünüyoruz. Bu tespit ilimiz için çok önemli bir bulgu ve keşif oldu. Burayı hem turizmin hizmetine sunmak hem de tarihseverler ile dalış turizmine ilgi gösteren insanları buraya çekmek açısından çok önemli bir tespit oldu" dedi.



