taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.286
USD
3,5613
EURO
4,1506
ALTIN
143,23
PETR
49,1400

113 Suriyeli batmak üzere olan motor yattan kurtarıldı

Muğla'da aşırı yükten dolayı su alan motor yattaki 113 Suriyeli sığınmacı, sahil güvenlik ekiplerince karaya çıkartıldı.

25.07.2017 - 12:19
  1. Haberler
  2. İç Haber

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, Özden Çayı mevkisinde bir motor yatın su aldığı ve batmak üzere olduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik Fethiye Komutanlığı ekipleri bölgeye hareket etti.

33'Ü ÇOCUK 113 SURİYELİ KURTARILDI

Olay yerine ulaşan ekipler, 20 metre uzunluğundaki "Fan-Fin" adlı motor yatta 34'ü çocuk 113 Suriyeli sığınmacı olduğunu belirledi.

AŞIRI YÜK NEDENİYE BATACAKTI

Aşırı yük nedeniyle su alarak batmak üzere olan motor yattan, sahil güvenlik botuna bindirilen sığınmacılar, Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi. Burada meyve suyu ve kek ikram edilen sığınmacılar, sağlık kontrolünden geçirildi. Sığınmacıların işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.

KAPTAN BOTLA KAÇTI

Motor yatın su alması nedeniyle bot ile kaçtığı anlaşılan kaptanın yakalanması için çalışma başlatıldı.

İlginizi Çekebilir
Çanakkale'de 1,5 ton esrar ele geçirildi
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tavaklı İskelesi yakınlarındaki arazide 1.5 ton esrar buldu.
Hakkari'de patlatılan dinamit, deprem etkisi yarattı
Hakkari-Çukurca karayolu üzerindeki Sümbül Dağı eteklerinde yer alan taş ocağında kullanılan dinamit, küçük çaplı sarsıntıya neden oldu.
Yengesi ve komşusunu öldüren gence 2 kez müebbet istemi
Adana'da 28 yaşındaki genç, kendisine uyuşturucu parası vermediği gerekçesiyle yengesini ve komşusunu öldürdü.
Şişli'de çöpler toplanmıyor
Şişli Belediyesi'ne ait firmada çalışan temizlik işçileri iş bırakma eylemi yaptı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
3 ABD'li askeri öldüren Ürdünlü askere müebbet hapis

3 ABD'li askeri öldüren Ürdünlü askere müebbet hapis

125
Türkiye'nin S-400 alması ne anlama geliyor

Türkiye'nin S-400 alması ne anlama geliyor

88
Türkiye'nin S-400 alımı Pentagon Sözcüsü'ne soruldu

Türkiye'nin S-400 alımı Pentagon Sözcüsü'ne soruldu

196
Fatih Altaylı'dan Dursun Özbek'e: Hesap vereceksin

Fatih Altaylı'dan Dursun Özbek'e: Hesap vereceksin

80
Fatih Terim'den Rüştü Reçber'e mektup

Fatih Terim'den Rüştü Reçber'e mektup

176
Harun Kolçak'ın tabutu başında selfie

Harun Kolçak'ın tabutu başında selfie

225
İdo Tatlıses: Zayıflamak için ölüm orucuna girdim

İdo Tatlıses: Zayıflamak için ölüm orucuna girdim

74
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM