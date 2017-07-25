113 Suriyeli batmak üzere olan motor yattan kurtarıldı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, Özden Çayı mevkisinde bir motor yatın su aldığı ve batmak üzere olduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik Fethiye Komutanlığı ekipleri bölgeye hareket etti.

33'Ü ÇOCUK 113 SURİYELİ KURTARILDI

Olay yerine ulaşan ekipler, 20 metre uzunluğundaki "Fan-Fin" adlı motor yatta 34'ü çocuk 113 Suriyeli sığınmacı olduğunu belirledi.

AŞIRI YÜK NEDENİYE BATACAKTI

Aşırı yük nedeniyle su alarak batmak üzere olan motor yattan, sahil güvenlik botuna bindirilen sığınmacılar, Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi. Burada meyve suyu ve kek ikram edilen sığınmacılar, sağlık kontrolünden geçirildi. Sığınmacıların işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.

KAPTAN BOTLA KAÇTI

Motor yatın su alması nedeniyle bot ile kaçtığı anlaşılan kaptanın yakalanması için çalışma başlatıldı.