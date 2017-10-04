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Batman Organize Sanayi Bölgesi'nde patlama

Batman Organize Sanayi Bölgesi'nde LPG tankının patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.

04.10.2017 - 15:56
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OSB'de faaliyet yürüten bir fabrikadaki yakıt tankının vinç ile başka bir yere nakli sırasında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Olay yerine ambulanslar ve itfiye ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Patlamada ilk belirlemelere göre aralarında çıkan yangına müdahale eden itfiye erlerinin de bulunduğu 8 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Batman Organize Sanayi Bölgesi'nde patlama

FABRİKA KULLANILMAZ HALDE

Fabrika kullanılamaz hale gelirken, patlamanın etkisi ile tanktan kopan bir parçanın isabet ettiği başka bir fabrikanın çatısında da hasar oluştu. Yangına itfiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Batman Organize Sanayi Bölgesi'nde patlama

Batman Organize Sanayi Bölgesi'nde patlama

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