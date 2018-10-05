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Batman şehidinin nişanlısı yürekleri dağladı

Şehit Uzman Çavuş Uğur Göksu için Samsun'da düzenlenen törene yüzlerce kişi katıldı.

İHA | 05.10.2018 - 16:18..
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Batman şehidinin nişanlısı yürekleri dağladı

Batman’da yol yapım çalışmasının emniyetini sağlayan askerlerin bulunduğu zırhlı askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin asfaltın altına tuzakladıkları el yapımı patlayıcının infilak etmesi soncu şehit düşen jandarma Uzman Çavuş Uğur Göksu için Ladik ilçesinde tören düzenlendi.

Batman şehidinin nişanlısı yürekleri dağladı VİDEO

Törende şehit Göksu’nun yakınları gözyaşlarını tutamadı. Şehidin annesi Fidase Göksu ve nişanlısı Nesrin Atağ, tabutun önündeki fotoğrafı öperek gözyaşı döktü.

Batman şehidinin nişanlısı yürekleri dağladı

Nişanlısının kamuflajını giyen ve tabuta sarılarak gözyaşı döken Nesrin Atağ, "Sana söz verdim. Dimdik ayaktayım. Hainleri sevindirmeyeceğim. Bizim hayallerimizi çaldılar. Umutlarımızı çaldılar” diye konuştu.

"O ŞEREFSİZLERİ SEVİNDİRMEYECEĞİM"

Şehidin ağabeyi ve mahalle muhtarı olan Seyitahmet Göksu ise kardeşinin tabutuna sarılarak, “Benim de evlatlarım var. Onları da asker olarak yetiştireceğim. O şerefsizleri sevindirmeyeceğim” şeklinde konuştu.

Batman şehidinin nişanlısı yürekleri dağladı

İlçede bulunan Merkez Camii'nde cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Jandarma Uzman Çavuş Uğur Göksu için helallik alındı.

Göksu daha sonra dualar eşliğinde toprağa verildi.

Cenazeye, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Samsun Valisi Osman Kaymak, MHP Gurup Başkan Vekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, AK Parti Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan ve Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, MHP İl Başkanı Taner Tekin, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar ve askeri erkan katıldı.

Batman şehidinin nişanlısı yürekleri dağladı

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