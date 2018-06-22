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Batman Üniversitesi kentin dünyaya açılan kapısı oldu

Öğrenci zenginliği ile Batman'ın dünyaya açılan kapısı haline gelen üniversite, 15 bin öğrencisiyle geleceğe dair hedef büyütüyor.

AA | 22.06.2018 - 14:33..
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Türkiye'nin yanı sıra yabancı ülkelerden gelen gençleri de geleceğe hazırlayan Batman Üniversitesi (BAÜ), kurulduğu 2007 yılından bu yana kentin adeta dünyaya açılan kapısı oldu.

105 BÖLÜME SAHİP

Merkez kampüsü 51 bin, Batı Raman Kampüsü 8 milyon 200 bin, Kozluk Kampüsü 70 bin, Hasankeyf Kampüsü 30 bin olmak üzere toplam 8 milyon 350 bin metrekare alana sahip.

105 bölüm ve 92 programda eğitim veren üniversite bünyesinde 7 fakülte, 3 enstitü, 4 yüksekokul, 5 meslek yüksekokulu, bir merkezi araştırma laboratuvarı ve ayrıca 11 uygulama araştırma merkezi ile spor alanları, 2 konferans salonu, kız ve erkek yurdu bulunuyor.

Batman Üniversitesi kentin dünyaya açılan kapısı oldu

GENÇLERİ GELECEĞE HAZIRLIYOR

Batman Üniversitesi, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Suudi Arabistan, Türkmenistan, Suriye, Yemen, Bulgaristan, Kamerun, Somali, Çad ve Azerbaycan'dan öğrencilerin de tercihi oldu. Öğrenci zenginliği ile kentin dünyaya açılan kapısı haline gelen üniversite 15 bin genci geleceğe hazırlıyor.

 

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