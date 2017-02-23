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Batman'a 24 yeni otobüs

Ertuğ Şevket Aksoy'un kayyum olarak atandığı Batman Belediyesi, 24 otobüs satın alarak hizmete sundu.

23.02.2017 - 17:17
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Batman Otogarı'nda yapılan dualı törenden sonra, yeni otobüsler konvoy halinde şehir turu attı.

24 OTOBÜS SATIN ALINDI

Başkanlığına Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy'un kayyum olarak atandığı Batman Belediyesi, kent içi trafiğini rahatlatmak için toplu taşımada kullanılacak 24 yeni otobüs satın aldı.

Batman'a 24 yeni otobüs

Batman'a 24 yeni otobüs

Yeni otobüsler nedeniyle Otogar'da tören düzenlendi. Otobüsleri inceleyen Belediye Başkanvekili Aksoy, ayrıca engelli dernekleri için iki yarım otobüs tahsis ettiğini söyledi.

OTOBÜSLER HALKIN HİZMETİNE SUNULDU

Otobüslerle şehir turu atan Belediye Başkanvekili Aksoy şöyle dedi: "Evet bildiğimiz gibi bu bölgenin insanı çok sıkıntı çekti, yıllardır çok sıkıntı çekti. Artık istiyoruz ki bizim insanlarımız, çocuklarımız gelecek dönemde kanla, sıkıntıyla kötü şartlarda yaşamasın. Her şeyin en iyisini yaşasın." Törenin ardından otübüsler, konvoy oluşturularak kent merkezinde tur attı.

Batman'a 24 yeni otobüs

Batman'a 24 yeni otobüs

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