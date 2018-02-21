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Batman'da bir çoban koyunlarını ezen minibüsü yaktı

Batman'da bir çoban, yolun karşısına geçirmeye çalıştığı 42 koyununu telef eden minibüsü ateşe verdi.

İHA | 21.02.2018 - 00:01..
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Batman'da bir minibüs yolun karşısına geçmeye çalışan koyunlara ve çobana çarptı. Kazada minibüsteki 4 kişi ve çoban yaralandı. Kaza sonrası çoban, benzin dökerek minibüsü ateşe verdi.

Batman'da bir çoban koyunlarını ezen minibüsü yaktı

42 KOYUN TELEF OLDU

Batman-Güney çevreyolundan karşısına geçen koyun sürüsü arasına dalan 72 S 0306 plakalı minibüs şoförü Ökkeş Can A., 42 koyunun telef olmasına ve çobanın yaralanmasına neden oldu. Minibüs içerisinde bulunan sürücü Ökkeş Can A. ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı.

Kaza sonrası yaralı çoban 72 S 036 plakalı minibüsü benzin dökerek ateşe verdi. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, ateşe verilen minibüs ise olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ateşe verilen minibüs kullanılamaz hale geldi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Batman'da bir çoban koyunlarını ezen minibüsü yaktı

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Batman'da bir çoban koyunlarını ezen minibüsü yaktı

Batman'da bir çoban koyunlarını ezen minibüsü yaktı

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