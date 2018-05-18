taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.410
USD
4,5002
EURO
5,2970
ALTIN
186,86
PETR
79,1100

Batman'da iftarlık dağıtan görevlilere saldırı

Batman'da belediye ve Türk Kızılayı görevlileri ihtiyacı olan vatandaşlara iftarlık dağıtırken taşlı sopalı saldırıya uğradı. Saldırganlar kaçtı, iftar organizasyonu iptal edildi.

AA | 18.05.2018 - 18:53..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Batman'da iftarlık dağıtan görevlilere saldırı

Batman Belediyesi ve Türk Kızılayı işbirliği ile Bağlar Mahallesi Garzan Caddesi'nde düzenlenmesi planlanan bin kişilik iftar için görevliler akşam saatlerinde alandaki yerini aldı.

Hazırlanan masalarda katılımcılar için belirlenen iftar menüsünün hazırlığını yapan görevlilere, kimliği belirsiz kişiler tarafından taş ve sopalarla saldırı düzenlendi.

3 GÖREVLİ YARALANDI

Yaralanan 3 görevli, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından, hastaneye kaldırıldı.

Kaçan şüphelilerden biri polis ekiplerince yakalandı, diğer şüphelilerin yakalanması için ekipler tarafından çalışma başlatıldı. Saldırının ardından iftar organizasyonu iptal edildi.

Batman'da iftarlık dağıtan görevlilere saldırı VİDEO

Batman'da iftarlık dağıtan görevlilere saldırı

Batman'da iftarlık dağıtan görevlilere saldırı

Batman'da iftarlık dağıtan görevlilere saldırı



Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Kuşadası'nda askeri gemiler ziyarete açıldı
Deniz Kuvvetleri Komutanlğı tarafından Ege'de düzenlenen, Beyaz Fırtına 2018 tatbikatı için Kuşadası'na gelen araçlar ziyarete açıldı.
Bolu’da kimyasal madde zehirlenmesi: 15 yaralı
Gerede ilçesinde bulunan bir fabrikada kimyasal maddeden etkilenen 3’ü ağır 15 işçi hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kendi imkanlarıyla gelen çok sayıda işçiyse kontrolden geçirildi.
Kaybolan çocuk geceyi tek başına ormanda geçirdi
Antalya'da, köpeğinin peşine takılarak gittiği ormanda kaybolan 2,5 yaşındaki Şems, sabah saatlerinde bir sulama havuzunu kapatan brandanın üzerinde uyurken bulundu.
Kuzey Irak'ta 23 terörist etkisiz hale getirildi
TSK'dan yapılan açıklamada, bölgede 10-17 Mayıs 2018 tarihleri arasında 23 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yolcusunu taciz eden taksiciye 14 yıl hapis istemi

Yolcusunu taciz eden taksiciye 14 yıl hapis istemi

215
MHP'nin milletvekili aday listesi açıklandı

MHP'nin milletvekili aday listesi açıklandı

142
Orhan Gencebay'dan kamu spotu gibi reklam

Orhan Gencebay'dan kamu spotu gibi reklam

168
Nişantaşı kızı çoban oldu

Nişantaşı kızı çoban oldu

117
Oktay Vural aday listesinde yok

Oktay Vural aday listesinde yok

111
İspanya'nın hedefinde Kanal İstanbul var

İspanya'nın hedefinde Kanal İstanbul var

142
Muharrem İnce'ye içki pozu soruldu, 'FETÖ'cüler' dedi

Muharrem İnce'ye içki pozu soruldu, 'FETÖ'cüler' dedi

514
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94