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Batman'da karakola saldırı

Batman Kozluk Bekirhan Beldesi'nde, PKK'nın bomba yüklü araç jandarma karakolunu hedef alan saldırısında 2'si asker 3 kişi yaralandı.

09.06.2017 - 13:15
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Batman'da karakola saldırı

Bekirhan Jandarma Karakolu'ndaki askerlerin yoldan geçen araçlarda denetim yaptığı karakol önündeki kontrol noktasına saat 12.00 sıralarında bomba yüklü araçla yaklaşan PKK'lı teröristler, patlayıcıyı infilak ettirdi. Patlamanın duyulmasıyla birlikte olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi gönderildi, takviye güvenlik gücü sevk edildi.

2 ASKER 1 SİVİL YARALI

Patlamada yaralanan 2 asker ile 1 sivil, ambulansla Batman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, bazı araçların da hasar gördüğü patlama yeri güvenlik çemberine alınarak inceleme başlatıldı.

İlk belirlemelere göre PKK'lı teröristlerin bombalı araçla karakolu hedef aldığı, ancak sıkı güvenlik önlemi sayesinde yaklaşamayınca aracı kontrol noktası önünde infilak ettirdiği ortaya çıktı. Güvenlik güçleri Bekirhan Jandarma Karakolu kontrol noktasına bombalı araçla saldırı düzenleyen teröristlerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı.

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