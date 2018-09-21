Batman'da keşif yapan terörist tutuklandı

PKK'nın hain saldırılarında aktif olarak görev alan bir terörist keşif yaparken yakalandı. Sorgusunun ardından hakim karşısına çıkan PKK'lı tutuklandı..

SİLAHIYLA YAKALANDI

Kent merkezindeki kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra güvenlik noktalarına saldırı yapmak amacıyla keşif yaptığı ihbarını değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, merkeze bağlı Recepler köyü kırsalında operasyon düzenledi.

Operasyonda, "Şiyar Mava" kod isimli terörist Kahraman Varol, keşif yaptığı sırada üzerinde "özel operasyon silahı" olarak bilinen "Glock" marka tabanca ile yakalandı.

Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen PKK'lı terörist, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.