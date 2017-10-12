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Batman'da öğrenci servisi kaza yaptı: 15 yaralı

Batman'da öğrenci servisinin belediye otobüsü ile çarpışması sonucu 10'u öğrenci 15 kişi yaralandı.

12.10.2017 - 09:40
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Mazhar Althan idaresindeki 72 S 0152 öğrenci servisi, Kuyubaşı Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje çarptı, daha sonra karşı şeride geçti.

Öğrenci servisi bu sırada karşı yönden gelen Mehmet Er yönetimindeki 72 BB 997 plakalı belediye otobüsü ile çarpıştı.

10'U ÖĞRENCİ 15 YARALI

Kazada sürücülerin de olduğu 10'u öğrenci 15 kişi yaralandı.

Batman'da öğrenci servisi kaza yaptı: 15 yaralı

2 YARALININ DURUMU AĞIR

Olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Durumu öğrenen veliler hastanelere geldi.

Batman'da öğrenci servisi kaza yaptı: 15 yaralı

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