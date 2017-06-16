Batman'daki hain saldırıda yaralanan asker şehit düştü

Tedavi gördüğü hastanede şehit düşen uzman çavuşun, Mersin’in Silifke İlçesi Sayağzı Mahallesinde yer alan baba evine ulaşan acı haber, yakınlarını yasa boğdu.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Gözyaşlarına boğulan şehidin yakınları ve komşuları eve Türk bayrağı astı. Evli ve 4 yaşında bir erkek çocuk babası olan Uzman Çavuş Ali Gülnar’ın babası Halil, annesi Döne ve eşi Dilber Gülhar’ın, hastane sürecinde bulundukları Ankara’dan cenazeyi teslim alıp, toprağa verilmek üzere Silifke’ye getirecekleri öğrenildi.