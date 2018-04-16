taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
109.604
USD
4,1034
EURO
5,0622
ALTIN
177,60
PETR
72,5700

Batman'daki kazada 2 kişi ölürken 3'ü ağır 13 yaralı var

Batman'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi hayatını kaybederken 13 kişi de yaralandı.

AA | 16.04.2018 - 00:20..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Batman-Beşiri karayolunun Batman Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde, Turan Görnü yönetimindeki 72 BC 663 plakalı kamyonet ile Agit Tarhan (26) yönetimindeki 72 BB 649 plakalı otomobil çarpıştı.

Batman'daki kazada 2 kişi ölürken 3'ü ağır 13 yaralı var

3 YARALININ DURUMU AĞIR

Kazada kamyonet sürücüsü Agit Tarhan olay yerinde, kamyonet sürücüsü Turan Görnü ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Çoğunluğu çocuklardan oluşan 13 yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bu arada İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Batman'daki kazada 2 kişi ölürken 3'ü ağır 13 yaralı var

Batman'daki kazada 2 kişi ölürken 3'ü ağır 13 yaralı var

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Manisa'da trafik kazası: 4 yaralı
Manisa'nın Demirci ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Karabük'te kaza: 3 yaralı
Karabük'te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil karşı yola geçerek üç araca çarptı, 3 kişi yaralandı.
Van Gölü sahilinde erkek cesedi bulundu
Edremit ilçesinde, Van Gölü kenarında erkek cesedi bulundu. Polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.
Teşvikiye Camii'nde yangın
Şişli'de bulunan Teşvikiye Camii'nde yangın çıktı. Camiden dumanlar yükseldi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
PSG 5 hafta kala şampiyon oldu

PSG 5 hafta kala şampiyon oldu

8
29. Arap Birliği Zirvesi: Kudüs Filistin'in başkentidir

29. Arap Birliği Zirvesi: Kudüs Filistin'in başkentidir

22
Barselona'da yüz binlerce kişi Puigdemont için sokağa çıktı

Barselona'da yüz binlerce kişi Puigdemont için sokağa çıktı

1
Fransa'da polis ve göstericiler çatıştı

Fransa'da polis ve göstericiler çatıştı

0
Batman'daki kazada 2 kişi ölürken 3'ü ağır 13 yaralı var

Batman'daki kazada 2 kişi ölürken 3'ü ağır 13 yaralı var

1
Filistinli öğrenciler 23 Nisan'da Türkiye'ye gelecek

Filistinli öğrenciler 23 Nisan'da Türkiye'ye gelecek

0
Adriana Lima'dan

Adriana Lima'dan "hamile değilim" paylaşımı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM