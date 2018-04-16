1 Cumhurbaşkanı: Putin, May ve Macron ile görüştüm Suriye'deki kimyasal silah üretim merkezlerinin vurulduğu harekattan önce May, Macron ve Putin ile görüştüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Havayı şöyle bir koklayalım istedik" dedi.

2 Batman'daki kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi Batman'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu ölenlerin sayısı 4'e çıktı.

3 ABD'de savaş karşıtı gösteri yapıldı ABD'nin New York kentinde bir araya gelen savaş karşıtı yüzlerce insan yürüyüş düzenledi.

4 Macron: Türkler ve Rusların arasını bozduk Basın karşısında Suriye'ye yapılan saldırı ile kendi kendini öven Macron bir anda kontrolü kaybederek, "Türkler ve Rusları ayırmayı başardık" dedi.

5 İsrail askeri 3 Filistinliyi yaraladı İsrail askerlerinin, Gazze'nin doğu sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine katılan 3 Filistinliyi yaraladığı bildirildi.

6 Sakarya'da silahlı çatışma: 1 ölü 3 yaralı Sakarya'da bir restoranda çıkan silahlı çatışmada 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İlk bilgilere göre; olayda 3 kişi de yaralandı.