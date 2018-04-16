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Batman'daki kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

Batman'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu ölenlerin sayısı 4'e çıktı.

AA | 16.04.2018 - 05:31..
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Batman'da akşam saatlerinde meydana gelen otomobil-kamyonet çarpışmasında ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetmişti. İlerleryen saatlerde gelen haberde, yaralı 13 kişiden 2 kişi daha hayatını kaybetti.

Batman'daki kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

11 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Batman-Beşiri karayolunun Batman Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde, Turan Görnü yönetimindeki 72 BC 663 plakalı kamyonet ile Agit Tarhan (26) idaresindeki 72 BB 649 plakalı otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan Mustafa Görnü (5) ile Hicran Görnü (30), kaldırıldıkları hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Kazada, otomobil sürücüsü Agit Tarhan olay yerinde, kamyonet sürücüsü Turan Görnü ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Yaralanan çoğunluğu çocuklardan oluşan 11 kişinin ise tedavileri sürüyor.

Batman'daki kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

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