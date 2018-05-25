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Bayburt ve Gümüşhane'de arkeolojik alan tespit edildi

Bayburt ve Gümüşhane'de Roma İmparatorluğunun askeri garnizon olarak kullandığı Satala Antik Kenti'nin bir benzeri olduğu düşünülen tarihi bir alan keşfedildi.

AA | 25.05.2018 - 17:05..
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Bayburt'ta 5 hektarlık alanda yer alan ve Gümüşhane'de Roma İmparatorluğu'nun askeri garnizon olarak kullandığı Satala Antik Kenti'ne benzeyen arkeolojik alanın hangi dönemi kapsadığına yönelik çalışma yürütülüyor.

''İLGİ ÇEKİCİ BİR YAPISI VAR''

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Çiğdem "Alan üzerindeki çalışmalarımız devam ediyor çünkü çok ilgi çekici bir yapısı var. 5 hektarlık alanı çepeçevre saran, tamamen yıkılmış harçsız duvar örgülerini rahatlıkla görebilirsiniz. Böyle bir yapının elbette ki ne amaçla kullanıldığı gün yüzüne çıkarılmalı" dedi.

TARİHSEL SÜRECİN İZLERİNİ TAŞIYOR

Ayrıca Süleyman Çiğdem, geçmişi binlerce yıla dayanan Bayburt'un, höyük kale, gözetleme kulesi, cami, çeşme ve kilise gibi yapılarıyla geçirdiği tarihsel süreci günümüze geniş şekilde yansıtan bir şehir olduğunu söyledi.

Bayburt ve Gümüşhane'de arkeolojik alan tespit edildi

BENZERİ BAYBURT'TA

Gümüşhane'de Roma İmparatorluğu'nun askeri garnizon olarak kullandığı Satala Antik Kenti'nin bir benzerini Bayburt'ta tespit ettiklerini belirten Çiğdem, Bayburt'ta da buna benzer ama bu evsafta olmayıp farklı bir savunma mimari yapısı olduğunu kanıtlar bir yapıyla karşılaştıklarını ifade etti.

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