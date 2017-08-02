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Bayburt'ta FETÖ operasyonu

Örgüt içi çeşitli görevlerde yer alan ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları öne sürülen 4 şüpheli tutuklandı.

02.08.2017 - 13:56
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Bayburt'ta FETÖ operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 27 Temmuz'da, örgütle iltisaklı askeri okul öğrencisi, muhasebeci ile bölgeci olarak adlandırılan örgüt içi görevde çalışan ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Y, E.Ş, U.K. ve Y.Ç. tutuklandı.

Diğer şüpheliler İ.H.D, M.K.D, T.Ö. ve H.Ç.B. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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