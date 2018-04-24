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Bayburt'ta silahlı kavgada baba ile oğlu can verdi

Park yeri kavgasında dükkan komşusu tarafından pompalı tüfekle vurulan baba kaldırıldığı hastanede, oğlu ise olay yerinde yaşamını yitirdi

AA | 24.04.2018 - 06:28..
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Gençosman Mahallesi Akşemsettin Caddesi'nde yan yana iş yerleri bulunan M.S. ile Ramazan Şimşek arasında araç park edilmesi nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda M.S, bitişikteki iş yerinden getirdiği pompalı tüfekle Ramazan Şimşek ve oğlu Ali Şimşek'e ateş etti.

Bayburt'ta silahlı kavgada baba ile oğlu can verdi

Ali Şimşek olay yerinde yaşamını yitirdi, babası Ramazan Şimşek ise yaralı olarak kaldırıldığı Bayburt Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olayla ilgili katil zanlısı M.S'yi gözaltına aldı.

Bayburt'ta silahlı kavgada baba ile oğlu can verdi VİDEO

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