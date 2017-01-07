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Bayburt'ta zincirleme kaza: 3 ölü 5 yaralı

Bayburt'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

AA | 07.01.2017 - 23:55
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Sürücüsü öğrenilemeyen 69 AK 108 plakalı otomobil, Turgut Özal Bulvarı'ndaki köprülü kavşakta kaza yaptı.

Aynı istikametteki 06 DK 4226 plakalı çekicinin sürücüsü, kaza yapan otomobile çarpmamak için direksiyonu kırınca arkadan gelen 69 AE 111 plakalı panelvan tipi araç, çekici ile orta refüj arasında sıkıştı.

Bu sırada aynı istikamette seyir halindeki 61 TK 492 plakalı otomobil de duramayarak çekiciye çarptı.

Kazaya karışan araçlarda sıkışanlar, AFAD ekipleri ve Bayburt Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Bayburt'ta zincirleme kaza: 3 ölü 5 yaralı

Kazada Mihraç Akbaş (27) ile Çağlayan Halit Şahin (20) olay yerinde, Mehmet Günhan ise kaldırıldığı Bayburt Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Yaralanan Gürsoy Kadakal (19) ile Nurcan Seyhan (29), Eda Seyhan (19), Alperen Seyhan (17) ve Serkan Altınay (25) ise olay yerine gelen ambulansla Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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