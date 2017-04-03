Baykal: Hayır çıkarsa düşmanı denize dökmüş gibi sevineceğiz

Baykal, partisinin halk oylaması çalışmaları kapsamında Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa katıldı.

"CUMHURİYETİMİZİ O GÜN İLAN ETMİŞİZ GİBİ"

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, halk oylamasından "hayır" çıkması durumunda 29 Ekim'i de o gün kutlayacaklarını belirterek, "Cumhuriyetimizi o gün ilan etmişiz gibi. Hatta 9 Eylül 1922'de İzmir'de düşmanı denize döküp, kadınlarımızın kırmızı bezler üzerine ay ve yıldız çizerek diktikleri, o sevimli bayrağımızı askerlerimizin vilayet konağının çatısına kadar heyecanla çıkıp diktikleri anda nasıl yüreğimiz kabarıyor, gözlerimiz doluyorsa o duygularla vatanı o gün kurtarmışız gibi... O sevinci yaşayacağız." dedi.