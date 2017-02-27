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Baykal'ın referandum hesabı

Baykal, Cumhurbaşkanı'nın milletin yüzde 51'i olduğunu fakat bu rakamın üstünlük taslayamayacağını söyledi ve ekledi: Herkes haddini bilecek

27.02.2017 - 09:06
  1. Haberler
  2. Politika

Baykal'ın referandum hesabı

Denizli CHP İl Başkanlığı'nın EGS Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlediği referandum değerlendirme toplantısında konuşan Deniz Baykal, anayasa değişikliğinin Meclis'ten yangından mal kaçırır gibi geçirildiğini, uygulamasının 2019'da olmasına rağmen acele edildiğini belirtti.

Devletin temelinde milli egemenlik anlayışı olduğunu belirten Baykal devamında şunları söyledi:

"YÜZDE 51 YÜZDE 100'E ÜSTÜNLÜK TASLAYAMAZ"

"Millet meclisini milletin yüzde 100'ü seçer. Cumhurbaşkanı milletin yüzde 51'idir. Yüzde 51 yüzde 100'ü fes edemez. Yüzde 51 yüzde 100'e üstünlük taslayamaz. Herkes haddini bilecek. Üstün irade millettir. Millet taşeron kullanmıyor, gel bana beş yıllığına yetkiyi devret, senin egemenliğin bende olsun, ben yöneteyim olmaz. Beş yıl değil, beş dakika bile vermeyiz"

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