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Bayrakçı: CHP yanlış adayla çıkarsa Erdoğan yüzde 62 alır

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, CHP'nin İlhan Kesici dışında bir adayla seçime girmesi halinde, Erdoğan'ın yüzde 62'lik bir oy oranı ile kazanacağını söyledi.

Haber Merkezi | 30.04.2018 - 03:26..
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Bayrakçı: CHP yanlış adayla çıkarsa Erdoğan yüzde 62 alır

Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programında yaklaşan erken seçimler ve CHP'nin olası adayları ele alındı.

Programın konuklarından SONAR şirketi başkanı Hakan Bayrakçı, yaklaşık 10 aydır kendisinin dile getirdiğini söylediği, CHP'nin olası adaylarından İlhan Kesici'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı en tutarlı rakip olabileceğini savundu.

"ERDOĞAN'A KARŞI KAZANMA İHTİMALİ OLAN TEK ADAY"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile zamanında İstanbul'da belediye seçimlerinde rakip olan, ancak 1 puan ile kaybeden İlhan Kesici'nin, Erdoğan'a karşı kazanma ihtimali olan tek aday olduğunu belirtti.

CHP'nin bunun dışındaki adaylarının mutlak hüsrana uğrayacağını, Erdoğan'ın yüzde 62'lik bir oyla kazanacağına vurgu yapan Bayrakçı, aynı zamanda CHP'nin yanlış bir adayla çıkması halinde CHP seçmeninin Meral Akşener'e kayabileceğini de ekledi.

Bayrakçı: CHP yanlış adayla çıkarsa Erdoğan yüzde 62 alır

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