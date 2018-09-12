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Bayram için giden Suriyeliler erken dönüyor

İdlib'de çıkan savaş Türkiye'den bayram tatili için Suriyeye gelenleri olumsuz etkiledi.

DHA | 12.09.2018 - 12:49..
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Bayram için giden Suriyeliler erken dönüyor

Kilis Valiliği'nin izniyle 1- 18 Ağustos tarihleri arasında 35 bin 840 Suriyeli, Kurban Bayramı için Suriye'ye gitti.

10 BİNİ GERİ DÖNDÜ

Bu hafta başında yeniden dönmeye başlayan Suriyelilerden yaklaşık 10 bini şu ana kadar geri döndü.

Bayram için giden Suriyeliler erken dönüyor

Bayram için giden Suriyeliler erken dönüyor ViDEO

Öncüpınar Sınır Kapısı'nda işlemleri yapıldıktan ve yanlarındaki eşyalar arandıktan sonra Türkiye'ye geçişlerine izin verilen Suriyeliler, bayramı ülkelerinde geçirdikleri için mutlu olduklarını ancak rejimin İdlib'e yönelik operasyonu nedeniyle erken döndüklerini belirtti.

Bayram için giden Suriyeliler erken dönüyor

31 ARALIK'A KADAR DÖNMELERİ GEREKİYOR

Bayram için giden Suriyelilerin 31 Aralık’a kadar dönmeleri gerektiği belirtildi.

"1 AYLIK TATİL DE YETERLİYDİ"

Sınırda DHA muhabirine konuşan bir Suriyeli şunları söyledi: "Ben Suriye'de 1 ay kaldım. İdlib'de çıkan olaylardan dolayı geri döndüm. Ama 1 aylık tatil de yeterliydi.  Orada babam yaşıyor. Ben ise Ankara'da çalışıyorum" dedi.

Bayram için giden Suriyeliler erken dönüyorBayram için giden Suriyeliler erken dönüyorBayram için giden Suriyeliler erken dönüyorBayram için giden Suriyeliler erken dönüyorBayram için giden Suriyeliler erken dönüyorBayram için giden Suriyeliler erken dönüyor

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