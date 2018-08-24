taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.05835
Euro
7.02615
Altın
1192.23
Borsa
90185.99

Bayram tatilinde 6 günün acı bilançosu

İçişleri Bakanlığı, bayram tatilinin ilk 6 gününde meydana gelen 69 kazada 87 kişinin öldüğünü açıkladı.

İHA | 24.08.2018 - 14:54..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Bayram tatilinde 6 günün acı bilançosu

İçişleri Bakanlığı, Kurban Bayramı’nda vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerini sağlamak için başta otobüs kazaları ve kaza kara noktalarında yaşanan can kayıplarını önlemek, karayolu trafik akışını sağlamak amacıyla 17-27 Ağustos 2018 tarihlerinde 11 gün süreyle sahada yaklaşık 140 bin trafik personeli, otobüslerde yolcu olarak denetim yapacak merkezden görevlendirilen 227 personel ve alınan tedbirleri gözden geçirmek ve denetlemek için 32 polis başmüfettişi ile 24 saat esasına göre trafik tedbirleri aldı.

Bayram tatilinde 6 günün acı bilançosu(FOTOĞRAF: Samsun'da hatalı sollama 3 kişinin canına mal oldu. 3 kişi de yaralandı)

KAMPANYALAR BAŞLATILDI

Ayrıca bakanlık, geleceğin teminatı çocukların aileleri üzerindeki yaptırım etkisini kullanarak “Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim” ,“Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük” kampanyası ile farkındalık oluşturarak alınan tedbirleri destekledi.

Bayram tatilinde 6 günün acı bilançosu(FOTOĞRAF: Uşak'taki kazada aynı aileden 4 kişi öldü)

"CAN KAYBI 10 YILLIK ORTALAMA İLE AYNI DÜZEYDE"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Son 10 yılda tescilli araç sayısı yüzde 65 artmış. Karayollarının fiziki yapısındaki iyileştirmeler ve bölünmüş yollar nedeniyle seyahatler daha güvenli hale gelmiştir. Polis ve jandarmanın almış olduğu yoğun trafik tedbirlerine rağmen, bayram tatilinin ilk iki günü, arefe ve bayramın ilk üç günü olmak üzere 6 günlük can kaybı 10 yıllık ortalama ile aynı düzeydedir" bilgisi verildi.

Bayram tatilinde 6 günün acı bilançosu(FOTOĞRAF: Balıkesir-İzmir yolundaki kazada 3 kişi yaralandı)

KAZA OLUŞ TÜRLERİ

Açıklamada, "Buna göre, bayram tatilinin ilk 6 gününde 69 ölümlü kazada 87 can kaybı yaşanmıştır. Kaza oluş türleri incelendiğinde, en fazla kazanın 27 ile tek taraflı yoldan çıkma, devrilme, savrulma, engelli cisme çarpma, 25 kazanın yandan çarpma, arkadan çarpma ve karşılıklı çarpışma, 17 kazanın ise yayaya çarpma şeklinde meydana geldiği görülmüştür. Yaya kazaları 2017 yılı Kurban Bayramı tatiline göre yüzde 42 oranında artmıştır. 2017 yılında toplam kaza içinde yüzde 14 olan motosiklet kazası oranı ise yüzde 1’e düşmüştür. Tespit ettiğimiz ve tedbir aldığımız 17 ildeki 20 kaza kara noktasında 1 ölümlü kaza meydana gelmiştir" denildi.

Bayram tatilinde 6 günün acı bilançosu(Kayseri'de yaşanan kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı)

TATİLDEN DÖNENLER İÇİN BAKANLIK UYARI YAPTI

"Trafik kazalarındaki can kayıpları her zaman olduğu gibi bizleri yine büyük bir üzüntüye boğmuştur" denilen açıklamada tatilden dönenler için şu uyarılar yapıldı: "Özellikle, bayram tatilinin son günleri olan 25-26 Ağustos 2018 Cumartesi ve Pazar günleri tatil dönüşü nedeniyle karayolu güzergahında aşırı yoğunluk olacağı öngörüldüğünden, vatandaşlarımızın bayram sevincinin hüzne dönüşmemesi ve toplum olarak hepimizi derin üzüntüye boğan can kayıplarının yaşanmaması için alınmış olan tüm trafik tedbirlerinin yanında, vatandaşlarımızın; dönüş planlamalarını trafik yoğunluğunun artacağı bu tarihleri dikkate alarak yapmalarını, kazaların büyük kısmı seyahatin varış noktasına yakın mesafelerde gerçekleştiğinden, vatandaşlarımızın varış noktasına yaklaştığında yorgun ve uykusuz araç kullanılmaması açısından özellikle bu noktalarda olmak üzere araç dışında kısa süre dinlenmelerini ve yolculuğun tamamında ise her iki saatte bir 10 dakika mola vermelerini, aşırı hızlı ve yorgun/dikkatsiz araç kullanmama, takip mesafesine uyma, yol kenarlarında ve tesis girişlerinde yol üzerine park veya duraklama yapmama gibi kurallara titizlikle uymalarını, araca (otobüsler dahil) bindikleri andan itibaren muhakkak emniyet kemerlerini takmalarını, kırmızı düdük kampanyası çerçevesinde çocuklarımızın, aşırı hız, emniyet kemeri, cep telefonu kullanma ve sigara içme konusundaki uyarılarını dikkate almalarını kendileri, sevdikleri ve ülkemiz adına önemle rica ediyor, tüm vatandaşlarımıza ’kazasız’ dönüş yolculukları ve ’iyi bayramlar’ diliyoruz."

Bayram tatilinde 6 günün acı bilançosu(FOTOĞRAF: Bingöl'deki feci kazada 8 kişi öldü)

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye ABD'yi S-400'le çıldırttı

Türkiye ABD'yi S-400'le çıldırttı

522
Lüks yatıyla kıyıya yanaşıp lahmacun dağıttı

Lüks yatıyla kıyıya yanaşıp lahmacun dağıttı

278
Eski HDP'li vekil Leyla Birlik Yunanistan'a kaçtı

Eski HDP'li vekil Leyla Birlik Yunanistan'a kaçtı

186
Sırplar Beşiktaş maçında ırkçı tezahürat yaptı

Sırplar Beşiktaş maçında ırkçı tezahürat yaptı

189
Maicon Galatasaray'da kaldı

Maicon Galatasaray'da kaldı

26
Dönüş yolundaki tatilciler uzun kuyruklar oluşturdu

Dönüş yolundaki tatilciler uzun kuyruklar oluşturdu

60
Moskova'da İdlib zirvesi

Moskova'da İdlib zirvesi

81
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM