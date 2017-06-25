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Bayram tatilindeki kazalar

Ramazan Bayramı tatilinin iki gününde yollar yine kan gölüne döndü.

25.06.2017 - 16:43
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Cuma akşamından bugün akşam saatlerine kadar yurt genelinde meydana gelen 48 trafik kazasında 34 kişi öldü, 234 kişi yaralandı.

Yurt genelindeki gün gün kaza bilançosu şöyle:

23 HAZİRAN CUMA: 6 KAZADA 1 ÖLÜ, 20 YARALI

Mesai saatinin sona ermesiyle birlikte tatilciler yollara düşerken aynı gece Adıyaman, Erzincan, Kastamonu, Kocaeli Çanakkale ve Sivas'ta meydana gelen 6 kazada  1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Bayram tatilindeki kazalar

24 HAZİRAN CUMARTESİ: 30 KAZADA 26 ÖLDÜ, 128 YARALI

Arife günü Bursa'da 4, Eskişehir'de 3, İstanbul, Manisa ve Samsun'da 2'şer, Ankara, Karabük, Antalya, Adıyaman, Erzurum, Kastamonu, Mersin, Tekirdağ, Çanakkale, Kütahya, Erzincan, Zonguldak,  Uşak, Kırıkkale, Aksaray, Sivas, Gümüşhane ve Kırşehir'de 1'er olmak üzere toplam 30 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 26 kişi öldü, 128 kişi yaralandı.

25 HAZİRAN PAZAR: 13 KAZADA 7 ÖLÜ, 86 YARALI

Ramazan Bayramı'nın birinci günü olan bugün saat 16.00'ya kadar Balıkesir, Niğde, Muğla, Aydın, Karaman, Burdur, Eskişehir, Çanakkale, Konya, Kayseri, Edirne, Sakarya, Adıyaman'da meydana gelen 13 trafik kazasında 7 kişi yaşamını yitirdi 86 kişi yaralandı.

Bayram tatilindeki kazalar

TERHİS OLAN 2 ASTEĞMEN KAZADA ÖLDÜ

Bayramın ilk günü olan bugünkü kazalarda birliklerinden terhis olan 2 asteğmen yaşamını yitirdi. Bolu 2'nci Komando Tugayı'nda vatani görevlerini tamamlayıp memleketlerine giden asteğmenler 24 yaşındaki Metin Durmaz ve 27 yaşındaki Abrülkadir Işık, Niğde'de otomobillerin takla atması sonucu öldü.

Yine bugün Balıkesir'in Susurluk İlçesi'nde sürücünün direksiyon başında uyuklaması sonucu devrilen yolcu otobüsünde 1 kişi öldü, 47 kişi yaralandı.
Arife günü Kastamonu'nun Tosya ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada, bayram tatiline gidenlerin otomobili takla attı, aynı aileden 5 kişi yaşamını yitirdi.

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