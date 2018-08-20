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Bayram tatilinin 3. günü kazaların bilançosu ağırlaşıyor

Alınan tedbirlere ve yapılan uyarılara rağmen, yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarında, 62 kişi yaşamını yitirdi, 310 kişi yaralandı.

AA | 20.08.2018 - 22:47..
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Bayram tatilinin 3. günü kazaların bilançosu ağırlaşıyor

Bayram tatilinin ilk gününde yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında 19 kişi hayatını kaybetti, 91 kişi yaralandı.

Tatilin ikinci gününde trafik kazalarında 32 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 150 kişi hastanelere kaldırıldı.

Arife gününde ise saat 17.00'ye kadar meydana gelen kazalarda 11 kişi hayatını kaybetti, 69 kişi yaralandı.

Böylelikle 9 günlük bayram tatilinin başlangıcından bu yana meydana gelen trafik kazalarında 62 kişi yaşamını yitirdi, 310 kişi yaralandı.

Bayram tatilinin 3. günü kazaların bilançosu ağırlaşıyor

SON 24 SAATTEKİ KAZALAR

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde, minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, iki otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Kazada ölen 2 kişinin anne-kız olduğu öğrenildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Konya'da refüjde çiçek satarken otomobilin çarptığı kadın öldü, yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Karaman'da kamyonetin devrilmesi sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kocaeli'nde ise yokuşa park ettiği otomobilinin hareket etmesiyle aracın altında kalan İl Tarım ve Orman Müdürü İlhan Özel, kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetti.

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

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