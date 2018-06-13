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Bayram trafiği erken başladı

Bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar trafik yoğunluğuna neden oldu. TEM Otoyolu Sultanbeyli Mevkii Ankara istikametinde oluşan yoğunluk kameralara yansıdı.

İHA | 13.06.2018 - 14:37..
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Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyen İstanbullular yola düşmesiyle TEM Otoyolu Sultanbeyli Mevkii Ankara istikametinde yoğun trafik oluştu.

Yoğun trafik nedeniyle araçların yavaş ilerlediği görüldü. Erzurum'a gittiğini söyleyen bir vatandaş, iyi bayramlar dileyerek yoluna devam etti.

İSTANBUL'DAN ÇIKAR ÇIKMAZ YOĞUNLUK VAR

Karabük'e gittiğini belirten bir kadın şoför, "İstanbul'dan çıkar çıkmaz bu yoğunluk. Dönsek mi devam mı etsek ona da kartar veremedim." dedi.

Bayram için Giresun'a gittiğini belirten Erdoğan Karaca isimli bir vatandaş, "Biraz trafik var, Eskiden millet gece çıkıyordu. Gündüz çıktılar böyle oldu." diye konuştu.

Bayram trafiği erken başladı ViDEO

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